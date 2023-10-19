Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pentingnya Deteksi Dini Kanker Payudara untuk Mencegah Keparahan

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |21:57 WIB
Pentingnya Deteksi Dini Kanker Payudara untuk Mencegah Keparahan
Perlu deteksi dini kanker payudara. (Foto: Pharm easy)
KANKER payudara menjadi salah satu ancaman kesehatan yang paling serius yang kian menjadi momok yang menghantui masyarakat terutama kaum wanita. Dengan lebih dari 150 ribu kasus per tahun, kanker payudara menjadi kasus kanker yang paling banyak ditemukan di Indonesia.

Menurut Kementrian Kesehatan, sebanyak 70% pasien kanker payudara telah memasuki stadium 3 saat terdeteksi. Padahal prognosis kemungkinan hidup pasien kanker payudara bisa mencapai 95% jika dideteksi di stadium awal.

Tingginya angka kejadian kanker payudara menunjukkan betapa penting deteksi dini seperti mamografi untuk dilakukan oleh setiap individu, dan memerlukan perhatian semua pihak.

Ketua Yayasan Daya Dara Indonesia, Ibu Barbara Samantha Islan menyampaikan, "Kami memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung setiap wanita dalam upaya mencegah kanker payudara. Kesehatan payudara adalah salah satu aset berharga dalam hidup setiap wanita, dan kami berkomitmen untuk memberikan dukungan yang diperlukan dalam upaya mengurangi risiko kanker payudara."

Menurut Dokter Adityawati G. M.Biomed dari MRCCC Siloams Hospitals Semanggi, tes mamografi dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya sel kanker di payudara. Pemeriksaan ini termasuk dalam tindakan preventif yang disarankan bagi semua perempuan, khususnya perempuan dengan riwayat keluarga kanker payudara.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
