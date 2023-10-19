Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Rayen Pono Alami Gangguan Pita Suara Selama Bertahun-Tahun, Pilih Jalani Pengobatan Alternatif

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |06:17 WIB
Rayen Pono Alami Gangguan Pita Suara Selama Bertahun-Tahun, Pilih Jalani Pengobatan Alternatif
Rayen Pono alami gangguan pita suara. (Foto: Instagram @rayenpono)
A
A
A

PENYANYI solo Rayen Pono mengaku mengalami gangguan pita suara sejak beberapa tahun terakhir. Akibatnya Rayen mengalami masalah saat bernyanyi dengan nada tinggi.

Gangguan pita suara tersebut sejatinya sudah dialami Rayen sejak lima tahun lalu. Mantan personel Pasto ini juga tengah berusaha memulihkan kondisinya.

"Pita suara ini sebenarnya aku udah rasa ada penurunan kualitas di nada tinggi udah lama, sekitar 4-5 tahunlah. Baru tanggal 12 Oktober kemarin aku periksa ke dokter karena selama ini hanya dibilang dari asam lambung," kata Rayen Pono saat ditemui di Kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan belum lama ini.

Rayen Pono alami gangguan pita suara

Rayen sendiri belum mengetahui pasti seberapa lama pemulihan atas gangguan pita suaranya itu.nNamun, dia memilih untuk tetap optimis dalam berkarya di bidang tarik suara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement