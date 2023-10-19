Rayen Pono Alami Gangguan Pita Suara Selama Bertahun-Tahun, Pilih Jalani Pengobatan Alternatif

PENYANYI solo Rayen Pono mengaku mengalami gangguan pita suara sejak beberapa tahun terakhir. Akibatnya Rayen mengalami masalah saat bernyanyi dengan nada tinggi.

Gangguan pita suara tersebut sejatinya sudah dialami Rayen sejak lima tahun lalu. Mantan personel Pasto ini juga tengah berusaha memulihkan kondisinya.

"Pita suara ini sebenarnya aku udah rasa ada penurunan kualitas di nada tinggi udah lama, sekitar 4-5 tahunlah. Baru tanggal 12 Oktober kemarin aku periksa ke dokter karena selama ini hanya dibilang dari asam lambung," kata Rayen Pono saat ditemui di Kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan belum lama ini.

Rayen sendiri belum mengetahui pasti seberapa lama pemulihan atas gangguan pita suaranya itu.nNamun, dia memilih untuk tetap optimis dalam berkarya di bidang tarik suara.