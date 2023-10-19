Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Ular Piton Raksasa Terjebak Tali Tambang, Netizen: Habis Makan Mobil Angkot!

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |05:01 WIB
Viral Ular Piton Raksasa Terjebak Tali Tambang, Netizen: Habis Makan Mobil Angkot!
Ular piton berukuran besar terjebak tali tambang (Foto: IG/@gembolo.id)
A
A
A

VIDEO kemunculan ular 'raksasa' mendadak viral di media sosial. Pada tayangan video tersebut, seekor ular jenis piton atau sanca kembang (python reticulatus) terlihat seperti terjebak tali tambang di sebuah kandang ternak.

Ular itu tampak berupaya keras melepaskan tali tambang yang menjerat lehernya. 

Jebakan tali tambang itu diduga sengaja dipasang warga yang geram hewan ternaknya kerap hilang diduga jadi mangsa sang predator.

Ular Piton/Sanca Kembang

(Foto: lolos IG/@gembolo .id)

"Ularnya gede banget dijebak tambang itu karena makan ternak warga mungkin," tulis caption video yang diunggah akun Instagram, @gembolo.id.

Tidak diketahui kapan dan di mana lokasi temuan ular piton berukuran super besar itu. Video inipun menuai beragam komentar warganet;

"Habis makan mobil angkot," tulis pemilik akun mijit1***

