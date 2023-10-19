Bangun Pariwisata Berkelanjutan, Tren Hotel Ramah Lingkungan Meningkat di Arab Saudi

HOTEL berkonsep ramah lingkungan semakin populer di kalangan pengusaha perhotelan dan pariwisata di Arab Saudi. Beberapa investor kini mengalihkan perhatiannya ke proyek-proyek yang mengedepankan keberlanjutan untuk menarik pelanggan dan meningkatkan pendapatan.

Kerajaan Arab Saudi adalah wilayah terbaru yang meningkatkan sektor ramah lingkungan, dengan mengadopsi pendekatan ramah lingkungan terhadap perhotelan dan mendanai megaproyek ramah lingkungan.

Hotel ramah lingkungan merupakan properti ramah lingkungan yang tersertifikasi.

Untuk menerima sertifikat, sebuah hotel harus beroperasi sesuai dengan program Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan dan menerapkan praktik ramah lingkungan, seperti menggunakan bahan yang dapat terurai secara hayati dan menawarkan akomodasi hemat energi.