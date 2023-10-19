Mengenal Titi, Tato Tertua di Dunia Milik Suku Mentawai

SUKU Mentawai terkenal dengan tatonya. Kelompok masyarakat yang mendiami Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat ini memang punya tradisi mentato tubuhnya. Tradisi tersebut sudah ada sejak zaman nenek moyangnya.

Masyarakat Mentawai menganggap tato sebagai busana abadi. Tak hanya itu, tato ini juga sebagai simbol yang mencerminkan keselarasan antara manusia dan alam sekitarnya.

Di Mentawai tato disebut ‘titi’. Tradisi tato di etnis Mentawai sudah ada sejak 1500-500 Sebelum Masehi atau zaman Logam, sehingga tato Mentawai ini dinobatkan sebagai tato tertua di dunia.

