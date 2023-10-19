8 Hewan yang Bisa Membunuh Singa di Alam Liar, Raja Hutan Jangan Sok Jagoan

SINGA predator puncak mungkin terdengar sulit dikalahkan oleh hewan lain. Meski demikian, bukan berarti raja hutan ini tak terkalahkan. Singa juga dapat terkalahkan karena lawannya dapat melakukan apa pun untuk membunuh singa.

Melansir AZ Animals, berikut 8 hewan yang bisa membunuh singa di alam liar.

1. Gajah

Tak heran jika gajah mampu membunuh seekor singa. Hewan darat terbesar ini bisa mencapai berat hingga 6,3 ton.

Dengan tubuhnya yang besar, gajah tidak memiliki predator alami. Namun dalam keadaan terdesak, singa berburu anak gajah. Meski demikian saat terjadi konflik antara singa dan gajah dewasa, pertarungan selalu dimenangkan gajah.

Bagaimana tidak? Gajah memiliki gading, kuku yang berat, belalai yang beratnya mencapai 181 kg. Selain itu, gajah juga dikenal hewan sosial yang hidup berkelompok. Hal ini tentunya menjadi ancaman yang mengerikan bagi singa

Gajah

2. Kuda Nil

Kuda nil dikenal sebagai hewan yang agresif dan tidak takut menyerang hewan buas. Dengan berat lebih dari 1 ton, mamalia besar ini memiliki kecepatan berlari mencapai 30 km/jam.

Hewan yang satu ini dikenal berbahaya karena mulutnya bisa terbuka lebar, bahkan mampu menelan satu ekor singa.

Kuda nil juga memiliki gigi panjang dan tajam yang dapat menghancurkan tubuh singa dengan mudah. Selain itu, hewan yang satu ini memiliki kulit tebal dan jauh lebih berat dibanding singa.

Kuda nil

3. Kerbau

Kerbau dikenal sangat protektif terhadap kawanannya. Kawanan kerbau biasanya menggunakan taktik pengepungan dengan memanfaatkan jumlah mereka yang banyak untuk mengejar atau bahkan membunuh singa yang berani menyerang mereka.

Kerbau merupakan ancaman proaktif, karena hewan berkuku raksasa ini diketahui mencari anak singa untuk dibunuh sebelum mereka tumbuh dan menjadi ancaman bagi kawanan kerbau.

4. Hyena

Hyena dan singa memiliki banyak kesamaan, namun mangsa dan habitat yang sama membuat mereka menjadi musuh yang sengit.

Hyena

Saat terjadi konflik antara hyena dan singa, hyena umumnya akan mengakui kekalahan dengan mudah dan hanya mengganggu singa yang mencuri potongan daging.

Namun, jika jumlah hyena melebihi jumlah singa atau ketika ancamannya adalah singa betina yang kecil dan jantan muda, maka hyena akan membunuh dengan cakarnya yang tajam dan giginya yang dapat mematahkan tulang.

5. Landak

Landak bukanlah hewan yang agresif. Namun ketika merasa terancam, landak bisa membunuh binatang buas. Landak memiliki mekanisme pertahanan yaitu memiliki duri yang tajam.

Saat singa menyerang, landak akan melemparkan duri yang dapat menembus kulit singa. Duri yang menancap ini menyebabkan luka serius bahkan kematian.