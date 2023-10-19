Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kenapa Dinamakan Kampung Ambon? Begini Kisahnya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |18:05 WIB
Kenapa Dinamakan Kampung Ambon? Begini Kisahnya
Polisi menggerebek Kampung Ambon di Cengkareng, Jakarta Barat. (Foto: MNC Portal)
A
A
A

KAMPUNG Ambon di Kelurahan Kedaung, Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat nama sebenarnya adalah Kompleks Permata. Lalu kenapa bisa disebut Kampung Ambon dan begitu populer di telinga warga Ibu Kota dan sekitarnya?

Kampung Ambong terkenal sebagai salah satu kawasan "hitam" di Jakarta karena dianggap sebagai sarang narkoba. Polisi sudah berulang kali menggerebek permukiman tersebut untuk menangkap pelaku narkoba. Terkadang diwarnai dengan bentrokan dengan warga setempat.

Terlepas dari narkoba, ihwal Kompleks Permata dijuluki Kampung Ambon mayoritas warganya merupakan orang-orang yang berasal dari Ambon, Maluku.

 BACA JUGA:

Menurut sejarah, penghuni Kampung Ambon ialah eks pasukan Koninklijke Nederlands Indisch Leger atau KNIL, tentara Hindia Belanda yang separuhnya adalah pemuda-pemuda pribumi yang direkrut dan dilatih khusus untuk memerangi bangsanya sendiri. Pemuda-pemuda itu berasal dari Jawa, Madura, Manado, dan Maluku.

Namun, saat Jepang berhasil menyingkirkan Belanda dari Tanah Air pada 1942, KNIL pun melemah. Bahkan, tentara KNIL jadi tahanan perang oleh pihak Jepang.

