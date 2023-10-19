Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pramugari Sarankan Penumpang Pakai Tabir Surya saat Terbang, Reaksi Pilot Malah Begini

Dita Mawanda , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |13:02 WIB
Pramugari Sarankan Penumpang Pakai Tabir Surya saat Terbang, Reaksi Pilot Malah Begini
Ilustrasi (Foto: iStock)
A
A
A

SEORANG pramugari mengungkap kebiasaan dirinya memakai tabir surya saat bertugas. Hal tersebut menurutnya lazim dilakukan awak kabin demi menjaga diri agar aman saat penerbangan.

Ia pun menyarankan agar penumpang juga melakukan hal yang sama saat melakukan perjalanan naik pesawat.

Pramugari bernama Cierra Mistt mengutarakan itu melalui video di akun TikToknya yang memiliki 3 juta pengikut (followers).

“Kami selalu memakai tabir surya saat bekerja,” ujarnya pada tayangan video mengutip The Sun.

“Kami melakukan ini karena kami terbang dengan ketinggian 35.000 kaki setiap hari, dan itu cukup dekat dengan lapisan ozon,” tambahnya.

Infografis Etika Pramugari

Hal ini terkait dengan fakta, jika anggota awak kabin kemungkinan besar terpapar radiasi sehingga asuransi kesehatan akan melabeli mereka sama dengan astronot atau ahli radiologi.

Klip tersebut telah ditonton lebih dari 1,5 juta kali dan disukai sebanyak 843 ribu orang. Video yang diunggah Cierra Mistt ini memantik berbagai komentar kontra dengan cara kerja logika Cierra, termasuk ada pula staf maskapai lain ikut membagikan pendapatnya.

“Saya seorang pilot RJ. Saya pasti tidak memakai tabir surya,” tulis seseorang yang mengaku seorang pilot.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/406/3138657/yakin_selimut_di_pesawat_bersih_pramugari_ini_beberkan_faktanya-iIKR_large.jpg
Yakin Selimut di Pesawat Bersih? Pramugari Ini Beberkan Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/549/3138653/pramugari_ini_ungkap_pakaian_yang_membuat_kamu_auto_dikeluarkan_dari_pesawat-WiMV_large.jpg
Pramugari Ini Ungkap Pakaian yang Membuat Kamu Auto Dikeluarkan dari Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/549/3136671/pramugari_ini_bocorkan_tips_rahasia_atasi_kembung_saat_penerbangan-RNxn_large.jpg
Pramugari Ini Bocorkan Tips Atasi Kembung Saat Penerbangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/549/3136455/pramugari_jet_blue_airways_alami_pelecehan_seksual_saat_bertugas-jY3Q_large.jpg
Pramugari Jet Blue Airways Alami Pelecehan Seksual saat Bertugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/549/3135008/pramugari_ini_bagikan_tips_waktu_yang_tepat_merebahkan_kursi_di_pesawat-MAX8_large.jpg
Pramugari Ini Bagikan Tips Waktu yang Tepat Merebahkan Kursi di Pesawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/406/3134495/pramugari_tolak_permintaan_penumpang_disabilitas_ternyata_ini_alasannya-Zphb_large.jpg
Pramugari Tolak Permintaan Penumpang Disabilitas, Ternyata Ini Alasannya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement