Pramugari Sarankan Penumpang Pakai Tabir Surya saat Terbang, Reaksi Pilot Malah Begini

SEORANG pramugari mengungkap kebiasaan dirinya memakai tabir surya saat bertugas. Hal tersebut menurutnya lazim dilakukan awak kabin demi menjaga diri agar aman saat penerbangan.

Ia pun menyarankan agar penumpang juga melakukan hal yang sama saat melakukan perjalanan naik pesawat.

Pramugari bernama Cierra Mistt mengutarakan itu melalui video di akun TikToknya yang memiliki 3 juta pengikut (followers).

“Kami selalu memakai tabir surya saat bekerja,” ujarnya pada tayangan video mengutip The Sun.

“Kami melakukan ini karena kami terbang dengan ketinggian 35.000 kaki setiap hari, dan itu cukup dekat dengan lapisan ozon,” tambahnya.

Hal ini terkait dengan fakta, jika anggota awak kabin kemungkinan besar terpapar radiasi sehingga asuransi kesehatan akan melabeli mereka sama dengan astronot atau ahli radiologi.

Klip tersebut telah ditonton lebih dari 1,5 juta kali dan disukai sebanyak 843 ribu orang. Video yang diunggah Cierra Mistt ini memantik berbagai komentar kontra dengan cara kerja logika Cierra, termasuk ada pula staf maskapai lain ikut membagikan pendapatnya.

“Saya seorang pilot RJ. Saya pasti tidak memakai tabir surya,” tulis seseorang yang mengaku seorang pilot.