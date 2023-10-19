Advertisement
TRAVEL

Menguak Alasan Kenapa Disebut Kue Cubit

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |22:01 WIB
Menguak Alasan Kenapa Disebut Kue Cubit
Kue cubit. (Foto: AJN)
KUE cubit adalah camilan yang terbuat dari dari tepung terigu, gula pasir, dan susu cair. Kue berbentuk bulat kecil dan memiliki tekstur lembut ini mudah di Jakarta mulai dari pedagang lima hingga restoran. Lalu kenapa dinamakan kue cubit?

Kue cubit sebenarnya bukan camilan asli Indonesia. Kue cubit merupakan hasil akulturasi kuliner Belanda yaitu poffertjes. Di Indonesia kue ini dimodifikasi menjadi kue cubit.

 BACA JUGA:

Poffertjes adalah kue tradisional Belanda yang tampilannya mirip panekuk, tetapi ukurannya lebih kecil dan manis. Sama seperti kue cubit, kue ini juga dimasak dalam cetakan besi berbentuk bulat. Selama proses pemasakan, kedua camilan ini dibalik menggunakan penjepit.

Tak ada tanggal pasti mengenai kapan kue ini diciptakan Indonesia, sehingga tidak diketahui siapa yang pertama mempopulerkan kue ini.

 Ilustrasi

