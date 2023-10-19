Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mahfud MD Cawapres Ganjar Pranowo Asal Madura, Ini 5 Rekomendasi Sate Ayam Nikmat di Jakarta

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |12:41 WIB
Mahfud MD Cawapres Ganjar Pranowo Asal Madura, Ini 5 Rekomendasi Sate Ayam Nikmat di Jakarta
Sate Ayam Madura (Foto: IG/@stayhungry.id)
A
A
A

GANJAR Pranowo Calon Presiden 2024 dari Partai Perindo baru saja memilih cawapresnya yaitu Prof. Dr. Mahfud MD. Pria dengan nama lengkap Mahfud Mahmodin tersebut merupakan putra kelahiran Sampang, Madura, Jawa Timur. Madura sendiri terkenal dengan julukannya sebagai Kota Sate.

Sate Ayam merupakan salah satu hidangan yang khas dari daerah Madura, Indonesia, yang terkenal dengan kelezatan dan keunikan cita rasanya. Daging ayam yang dipotong kecil-kecil kemudian ditusuk dengan bambu lalu dibakar dengan arang, memberikan aroma dan rasa yang khas.

Proses pemanggangan tersebut memberikan tekstur yang renyah di bagian luarnya sementara tetap lembut dan juicy di bagian dalam.

Sate Ayam Madura kemudian disajikan dengan beragam pilihan bumbu, mulai dari bumbu kacang yang kaya rasa kacang dengan sedikit rasa manis, hingga bumbu kecap yang memberikan sentuhan gurih dengan aroma bawang yang menggugah selera.

Sate Ayam Madura

Sate RSPP (Foto: IG/@foodirectory)

Bagi Anda yang berada di Jakarta, tentu mudah sekali menemukan kuliner Sate Ayam Madura khas kota kelahiran Mahfud MD, Cawapres Ganjar Pranowo.

Namun, yang menjadi persoalan adalah dimanakah pedagang Sate Ayam Madura yang menyajikan hidangannya nikmat dan legendaris. Berikut ini simak rekomendasi Sate Ayam Madura Nikmat di Jakarta.

Rekomendasi Sate Ayam Madura Nikmat di Jakarta :

1. Sate RSPP

Sate Ayam Madura, terkenal sebagai hidangan khas warung Sate RSPP di Jakarta yang telah berdiri sejak 1960-an, menarik perhatian pengunjung dengan menu spesialnya berupa sate ayam dan sate kambing yang gurih dan juicy.

Menariknya, warung ini dikelola oleh dua bersaudara, Haji Romli dan Pak Muri, dengan jadwal bergantian dalam memasak sate. Proses pembuatan sate dilakukan secara tradisional dengan menggunakan kipas tradisional untuk pemanggangan, menghasilkan aroma yang khas dan rasa daging yang lembut.

Alamat: Jalan Kyai Maja No. 21, Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sate Ayam Madura

Sate Apjay (Foto: IG/@jktfoodmap)

2. Sate Apjay

Sate Apjay, warung Sate Ayam Madura legendaris di Jakarta sejak 1971, mempertahankan keaslian resep turun-temurun mereka yang menjadikan sate ini berbeda dari yang lain. Menggunakan daging ayam dada tanpa lemak atau kulit, sate Apjay dikenal dengan aroma khas hasil penggunaan minyak sulingan kacang dan jeruk nipis.

Proses pengolahan sate dilakukan secara dua kali, pertama dengan pemanggangan setengah matang sebelum disimpan dan dilanjutkan pada saat pesanan tiba. Sate Apjay juga mengungkapkan bahwa mereka hanya menggunakan ayam kate yang berkualitas untuk memastikan rasa dan konsistensi dari hidangan sate mereka.

Alamat: Panglima Polim St No.22, RT.1/RW.5, North Cipete, Kebayoran Baru, South Jakarta City, Jakarta 12160

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/298/3045622/angela_tanoesoedibjo-PnLB_large.jpeg
Angela Tanoesoedibjo Ungkap Kuliner Jadi Alasan Terbesar Orang Berwisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/301/3037592/hopa_place-5q7u_large.JPG
5 Kafe dan Restoran Ramah Anak di Bogor, Ada Playground Bisa Kulineran Sambil Bermain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/301/3034031/gultik_blok_m-WATd_large.JPG
6 Spot Kulineran di Blok M, Angkringan hingga Kedai Khas Negeri Tirai Bambu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/301/3032391/ilustrasi-0uZY_large.JPG
5 Tempat Makan Populer di Lombok, Menunya Lezat Wajib Mampir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/301/3030837/mie_celor_khas_palembang-wE4G_large.JPG
5 Tempat Makan Mie Celor Enak di Jakarta, Gurihnya Mantap Dijamin Nagih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/301/3020597/sate_kambing_hanjawar-m4oY_large.JPG
4 Warung Sate Paling Enak di Kawasan Puncak Bogor, Pernah Cobain?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement