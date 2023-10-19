Mahfud MD Cawapres Ganjar Pranowo Asal Madura, Ini 5 Rekomendasi Sate Ayam Nikmat di Jakarta

GANJAR Pranowo Calon Presiden 2024 dari Partai Perindo baru saja memilih cawapresnya yaitu Prof. Dr. Mahfud MD. Pria dengan nama lengkap Mahfud Mahmodin tersebut merupakan putra kelahiran Sampang, Madura, Jawa Timur. Madura sendiri terkenal dengan julukannya sebagai Kota Sate.

Sate Ayam merupakan salah satu hidangan yang khas dari daerah Madura, Indonesia, yang terkenal dengan kelezatan dan keunikan cita rasanya. Daging ayam yang dipotong kecil-kecil kemudian ditusuk dengan bambu lalu dibakar dengan arang, memberikan aroma dan rasa yang khas.

Proses pemanggangan tersebut memberikan tekstur yang renyah di bagian luarnya sementara tetap lembut dan juicy di bagian dalam.

Sate Ayam Madura kemudian disajikan dengan beragam pilihan bumbu, mulai dari bumbu kacang yang kaya rasa kacang dengan sedikit rasa manis, hingga bumbu kecap yang memberikan sentuhan gurih dengan aroma bawang yang menggugah selera.

Sate RSPP (Foto: IG/@foodirectory)

Bagi Anda yang berada di Jakarta, tentu mudah sekali menemukan kuliner Sate Ayam Madura khas kota kelahiran Mahfud MD, Cawapres Ganjar Pranowo.

Namun, yang menjadi persoalan adalah dimanakah pedagang Sate Ayam Madura yang menyajikan hidangannya nikmat dan legendaris. Berikut ini simak rekomendasi Sate Ayam Madura Nikmat di Jakarta.

Rekomendasi Sate Ayam Madura Nikmat di Jakarta :

1. Sate RSPP

Sate Ayam Madura, terkenal sebagai hidangan khas warung Sate RSPP di Jakarta yang telah berdiri sejak 1960-an, menarik perhatian pengunjung dengan menu spesialnya berupa sate ayam dan sate kambing yang gurih dan juicy.

Menariknya, warung ini dikelola oleh dua bersaudara, Haji Romli dan Pak Muri, dengan jadwal bergantian dalam memasak sate. Proses pembuatan sate dilakukan secara tradisional dengan menggunakan kipas tradisional untuk pemanggangan, menghasilkan aroma yang khas dan rasa daging yang lembut.

Alamat: Jalan Kyai Maja No. 21, Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sate Apjay (Foto: IG/@jktfoodmap)

2. Sate Apjay

Sate Apjay, warung Sate Ayam Madura legendaris di Jakarta sejak 1971, mempertahankan keaslian resep turun-temurun mereka yang menjadikan sate ini berbeda dari yang lain. Menggunakan daging ayam dada tanpa lemak atau kulit, sate Apjay dikenal dengan aroma khas hasil penggunaan minyak sulingan kacang dan jeruk nipis.

Proses pengolahan sate dilakukan secara dua kali, pertama dengan pemanggangan setengah matang sebelum disimpan dan dilanjutkan pada saat pesanan tiba. Sate Apjay juga mengungkapkan bahwa mereka hanya menggunakan ayam kate yang berkualitas untuk memastikan rasa dan konsistensi dari hidangan sate mereka.

Alamat: Panglima Polim St No.22, RT.1/RW.5, North Cipete, Kebayoran Baru, South Jakarta City, Jakarta 12160