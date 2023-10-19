Resep Tempe Goreng Kriuk, Nikmat Disajikan sebagai Pendamping Nasi

TEMPE merupakan sumber protein nabati asal Indonesia. Terlihat biasa, tapi bisa diolah menjadi makanan yang lezat.

Salah satunya tempe bisa diolah menjadi panganan kriuk untuk pendamping nasi hangat bahkan camilan di saat bersantai.

Kemudian untuk membuat adonan tempe goreng tepung kriuk ini, dibutuhkan beberapa bahan seperti tepung, garam, merica, ketumbar, bawang putih dan rempah lainnya.

Sementara, saat ini sudah cukup banyak tepung serbaguna yang bisa digunakan untuk membuat tempe goreng kriuk. Cara penggunaannya pun mudah, apalagi bagi Anda yang tidak punya banyak waktu untuk meracik bahan-bahannya.

Berikut adalah resep Tempe Goreng Kriuk yang praktis, lezat dan garing tahan lama sesuai dengan selera para pecinta tempe seperti dikutip dari akun Instagram @dapurkobe. Cocok juga untuk ide jualan, lho.

Bahan-bahan:

1 papan tempe

1 bungkus tepung Kobe tempe kriuk

125 ml air

Minyak goreng secukupnya