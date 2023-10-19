Glenn Samuel Akui Gemar Minum Kopi Hitam dengan Teknik V60

GLENN Samuel merupakan seorang penyanyi yang mengawali karirnya melalui ajang Indonesian Idol 2018, kini kembali menyapa penggemar dengan single terbarunya ‘Will U?’ yang baru saja dirilis pada bulan September 2023 lalu.

Di tengah-tengah kesibukannya dalam melakukan promosi single terbarunya serta manggung di berbagai acara, Glenn mengaku bahwa dirinya kerap mengkonsumsi kopi sebagai minuman yang dapat membangkitkan moodnya untuk dapat beraktivitas sehari-hari.

Pada awalnya Glenn mengaku bahwa dirinya tidak suka kopi karena rasanya yang pahit. Namun di awal tahun 2020, dirinya mulai perlahan menyukai kopi saat mencoba beberapa macam jenis kopi yang memiliki berbagai varian biji kopi dengan cita rasa yang unik dan berbeda. Mulai sejak itu minum kopi menjadi kebiasaan baginya, khususnya di pagi hari.

“Biasanya untuk naikin mood aku selalu ngopi di pagi hari, cuman aku ga terlalu addict banget sama kopi jadi biasanya minum satu atau dua gelas dalam satu hari”, ungkapnya melalui wawancara eksklusif bersama tim Okezone.

Glenn mengaku bahwa terdapat beberapa varian kopi yang menjadi favoritnya, yaitu kopi hitam yang diseduh dengan teknik V60 yang bertujuan untuk meningkatkan ciri khas rasa dari biji kopi yang digunakan.

Serta kopi latte yang menggunakan susu oat, dirinya menyadari bahwa campuran kopi dengan susu yang mengandung lactose tidak terlalu baik bagi seseorang yang memiliki penyakit lambung. Oleh karena itu Glenn cenderung menkonsumsi kopi hitam atau latte oatmilk.