9 Jenama Modest Fashion Tampil sebagai Pembuka JMFW, Jadi Barometer Busana Muslim

JAKARTA Muslim Fashion Week 2024 (JMFW 2024) resmi digelar di ICE BSD, mulai hari ini, Kamis (19/10/2023) hingga Minggu (21/10/2023). Gelaran ini dilakukan bersamaan dengan Trade Expo Indonesia (TEI).

Pada pembukaan kali ini, JMFW menghadirkan sembilan jenama modest fashion Tanah Air seperti Bellabaric by Najua Yanti, Zeta Prive, Irna La Perle Sasirangan Kalimantan Selatan X PT Andalan, Qnanz, Aden Hijab, Magdara X Riana Meilia, Nada Puspita, Muda, dan Buttonscarves.

Mengusung tema 'Discover Indonesia Modest Fashion Excellence', memfokuskan pada penguatan ekosistem modest fashion nasional. Diharapkan, modest Indonesia semakin kuat dan secara global bisa memimpin pasar.

Bahkan, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Jerry Sambuaga berharap JMFW 2024 bisa menjadi barometer trend modest fashion baik di Indonesia maupun dunia.

"JMFW 2024 pastinya menjadi barometer trend modest fashion di Indonesia maupun secara dunia," kata Wamendag Jerry dalam acara Opening Ceremony JMFW 2024 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (19/10/2023).

"Karena itu, kami mendorong produk dalam negeri untuk terus berproduksi dan menghasilkan karya dengan kualitas terbaik," ujar Jerry.