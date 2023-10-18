Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Shio Hoki Seputar Percintaaan di 2024

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |09:30 WIB
5 Shio Hoki Seputar Percintaaan di 2024
Shio hoki soal cinta di 2024, (Foto: Freepik)
A
A
A

BAGI sebagian orang, salah satu gol paling utama dalam hidup adalah sukses dalam percintaan dan berujung pada pernikahan yang bahagia.

Nah, jika Anda salah satunya, tak ada salahnya untuk menilik bagaimana peruntungan Anda dari kacamata ramalan shio. Daripada penasaran, dilansir dari Know Insider, Kamis (19/10/2023) berikut lima tanda shio yang berpeluang besar menemukan cinta di tahun 2024, tahun Naga unsur kayu (wood dragon)

1. Shio Babi: Para pemilik shio satu ini, disebutkan bisa mengharapkan hal-hal baik di tahun Naga. Pada tahun 2024, orang-orang shio Babi memiliki keinginan yang kuat untuk memulai kehidupan berkeluarga dan bahkan mungkin mulai berpikir untuk memiliki anak sendiri.

Bagi yang sudah menjalin hubungan asmara, di kuarter pertama tahun 2024 akan merasakan adanya keinginan yang semakin besar untuk mengambil langkah besar berikutnya bersama pasangan tercinta. Wanita kelahiran Tahun Babi, di tahun 2024 diramalkan akan menemukan cinta sejati dengan pria kelahiran tahun Naga.

 BACA JUGA:

2. Shio anjng: Wah, orang-orang bershio anjing diramalkan bisa menikah pada tahun 2024 loh! Diprediksikan nantinya akan memiliki pernikahan yang bahagia, langgeng, dan kehidupan yang penuh keharmonisan.

Naga hanya dapat membawa kabar baik pada tahun 2024 karena shio anjing dan naga adalah dua shio yang begitu cocok satu sama lain, karena karakter keduanya baik hati, berbakti, dan pengertian.

Halaman:
1 2
      
