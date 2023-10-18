Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Jelang Konser 50 Tahun Berkarya, God Bless Siapkan Fisik dengan Olahraga

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |20:42 WIB
Jelang Konser 50 Tahun Berkarya, God Bless Siapkan Fisik dengan Olahraga
Personel God Bless siapkan fisik jelang konser dengan olahraga. (Foto: Leonardus)
A
A
A

GRUP band God Bless yang terdiri dari Achmad Albar (vocal), Ian Antono (gitar), Donny Fattah (bass), Abadi Soesman (keyboard), dan Fajar Satritama (drum), akan merayakan 50 tahun esksistensinya di belantika musik Tanah Air.

Acara yang digelar tepat pada Hari Pahlawan, yakni 10 November 2023, di gelar di Istora Senayan, Jakarta. Segala persiapan tentu dilakukan para personel band, termasuk menjaga kesehatan fisik.

Achmad Albar misalnya, dia kembali memulai hidup sehat dengan cukup istirahat dan tidak makan terlambat. Selain itu, dia juga mulai melakukan olahraga.

God Bless

"Saya Sudah mulai lagi olahraga dengan puluhan tahun berhentu yang saya tinggalkan. Saat ini, saya suka berenang. Mau gak mau dengan acara ini kan cukup berat dan membutuhkan ekstra stamina. Pokoknya seminggu sekali atau dua kali saya melakukan renang," ujarnya kepada tim Okezone.com saat ditemui di Good Afternoon Zone, di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023).

Berbeda dengan sang vokalis, Ian Antono justru memilih olahraga dengan jalan kaki keliling komplek perumahan. Dia melakukan setidaknya dua jam per hari.

"Saya juga jalan tapi arahnya gak pasti. Gado-gado, saya jalan sambil cari kuliner untuk isi perut," ujar Abadi menimpali sambil tertawa.

(Endang Oktaviyanti)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/18/612/2903903/jaga-kualitas-suara-jelang-konser-50-tahun-berkarya-achmad-albar-kurangi-goregan-o5w98eojwA.jpg
Jaga Kualitas Suara Jelang Konser 50 Tahun Berkarya, Achmad Albar Kurangi Gorengan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/205/3145038//timnas_indonesia-WngH_large.jpg
God Bless dan Judika Buka Pertandingan Timnas Indonesia vs China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/51/3143296//god_bless_siap_meriahkan_laga_timnas_indonesia_vs_timnas_china_di_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia-r7VF_large.jpg
Ditelepon Patrick Kluivert, Band Legendaris God Bless Siap Meriahkan Laga Timnas Indonesia vs China!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/205/3143265//godbless_bakal_tampil_di_gbk-Xi2H_large.JPG
God Bless Ditelepon Langsung Patrick Kluivert, Siap Tampil di Laga Timnas vs China!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement