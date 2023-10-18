Jelang Konser 50 Tahun Berkarya, God Bless Siapkan Fisik dengan Olahraga

GRUP band God Bless yang terdiri dari Achmad Albar (vocal), Ian Antono (gitar), Donny Fattah (bass), Abadi Soesman (keyboard), dan Fajar Satritama (drum), akan merayakan 50 tahun esksistensinya di belantika musik Tanah Air.

Acara yang digelar tepat pada Hari Pahlawan, yakni 10 November 2023, di gelar di Istora Senayan, Jakarta. Segala persiapan tentu dilakukan para personel band, termasuk menjaga kesehatan fisik.

Achmad Albar misalnya, dia kembali memulai hidup sehat dengan cukup istirahat dan tidak makan terlambat. Selain itu, dia juga mulai melakukan olahraga.

"Saya Sudah mulai lagi olahraga dengan puluhan tahun berhentu yang saya tinggalkan. Saat ini, saya suka berenang. Mau gak mau dengan acara ini kan cukup berat dan membutuhkan ekstra stamina. Pokoknya seminggu sekali atau dua kali saya melakukan renang," ujarnya kepada tim Okezone.com saat ditemui di Good Afternoon Zone, di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023).

BACA JUGA: 7 Cara Memulihkan Stamina dan Kondisi Tubuh

Berbeda dengan sang vokalis, Ian Antono justru memilih olahraga dengan jalan kaki keliling komplek perumahan. Dia melakukan setidaknya dua jam per hari.

"Saya juga jalan tapi arahnya gak pasti. Gado-gado, saya jalan sambil cari kuliner untuk isi perut," ujar Abadi menimpali sambil tertawa.

(Endang Oktaviyanti)