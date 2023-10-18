Pernah Jadi Miss Indonesia, Carla Yules Ingin Miliki Dampak Positif Pada Masyarakat

PRICILIA Carla Saputri Yules sebagai Bacaleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II Partai Perindo mengatakan, setelah menjabat sebagai Miss Indonesia 2020 ia memiliki banyak pelajaran penting pada hidupnya dan khususnya dampak terhadap masyarakat.

Dalam podcast Aksi Nyata Bersama Partai Perindo, bertemakan 'Kontes Kecantikan ajang Perempuan Perjuangkan Perubahan Sosial', Rabu (18/10/2023) Carla mengungkapkan bahwa pada dasarnya dipilihnya Miss Indonesia ini karena harus memiliki hati sosial.

"Karena Miss Indonesia pada dasarnya harus memiliki hati sosial. Di mana kita juga harus memberikan kontribusi yang lebih lagi untuk masyarakat sekitar. Apalagi pada saat saya menjabat saat itu, masa corona. Di mana pada saat itu belum mengerti apa itu virus corona," terangnya.

Untuk itu, lanjut Carla, ketika menjabat sebagai Miss Indonesia 2020 ia semakin berpikir keras bagaimana kedepannya bisa berdampak positif pada masyarakat.

"Maka saat itu saya berpikir bukan untuk saya dan tim saya, tapi juga masyarakat. Memperkenalkan pentingnya kebersihan, maka di situ saya dilatih bagaimana memiliki hati dan jiwa saya harus mementingkan orang lain dulu," ujarnya.

Selain itu, berawal dari statusnya sebagai Miss Indonesia 2020 sehingga dirinya terpanggil untuk maju ke dunia politik.