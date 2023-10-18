5 Potret Wulan Guritno Pakai Busana Pink di Catwalk, Bikin Bulu Kuduk Berdiri

WULAN Guritno menjadi salah satu muse di acara gelaran fashion show desainer kenamaan Indonesia, Harry Halim. Dalam acara itu, dia tampil memesona memakai koleksi terbaru sang desainer bertajuk White Lies.

Di foto itu Wulan Guritno tampil fresh dalam balutan dress berwarna pink. Dia juga menunjukkan beberapa pose menggodanya. Penasaran seperti apa potret Wulan Guritno di acara fashion show Harry Halim? Berikut rangkumannya.

Tampil anggun memakai busana pink

Potret cantik Wulan Guritno memakai atasan tanpa lengan warna pink dipadukan dengan rok kini aksen ruffle. Rok tersebut juga memiliki aksen kain panjang menjuntai yang membuatnya makin elegan.

Wulan pose bersandar dengan latar bertuliskan Harry Halim. Dia mengibaskan kain dari roknya itu sambil melihat ke bawah dan mengangkat satu kakinya.

"Cantik, anggun dan menawan," kata harry***

"Merinding, seketika bulu kuduk berdiri," ucap @daniel***

Pose gahar

Gaya OOTD Wulan Guritno saat pose berdiri sambil mengibaskan kain panjang pada roknya. Dia memadukan tampilannya dengan high heels warna pink yang senada dengan roknya. Di foto ini Wulan nampak pose gahar dengan tatapan tajam ke arah kamera.

"So pretty," ucap @adam***

"Cantik aja nih orang," komen @juple***