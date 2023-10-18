Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tips Perawatan Alat Elektronik Dapur yang Perlu Diketahui

Wilda Fajriah , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |15:16 WIB
Tips Perawatan Alat Elektronik Dapur yang Perlu Diketahui
Promo Aladin Mall.
A
A
A

Berbagai kemudahan teknologi elektronik tentunya mempermudah perawatan rumah sehari-hari, tak terkecuali peralatan dapur. Dibalik kemudahannya, Anda juga harus mengetahui tips perawatan alat elektronik dapur supaya produk jadi lebih awet.

Alat elektronik yang tidak dirawat dapat mempercepat penurunan fungsi. Kalau sudah begini, Anda terpaksa harus mengeluarkan biaya perbaikan untuk service. Parahnya lagi, kalau produk sudah tidak berfungsi, Anda terpaksa harus membeli barang baru dengan harga yang tentunya tidak sedikit.

Makanya, yuk mulai lakukan perubahan dengan mengikuti tips perawatan alat elektronik dapur sehingga produk jadi lebih awet serta dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama.

Tips Perawatan Alat Elektronik Dapur

1. Microwave

Selama menghabiskan waktu di rumah, memasak atau membuat kue menjadi aktivitas yang banyak digemari, terutama oleh kaum hawa. Microwave menjadi perangkat dapur dengan teknologi baru yang dapat dimanfaatkan untuk membuat aneka masakan serta menghangatkan makanan.

      
