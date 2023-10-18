Tanggal 19 Oktober 2023 Hari Apa? Peringatan Kanker Sedunia

TANGGAL 19 Oktober 2023 hari apa? Banyak mempertanyakan hal ini. Salah satu momen yang perlu diingat adalah Hari Kanker Sedunia.

Pada tanggal tersebut jatuh pula pada Kamis di minggu ketiga Oktober. Selain peringata tadi, ada pula hari penting lainnya.

Berikut ini daftar momen penting yang diperingati sebagai setiap tanggal 19 Oktober sebagai berikut:

1. Hari Aksi Kemanusiaan Sedunia

Tanggal 19 Oktober ada Hari Aksi Kemanusiaan Sedunia. Ini merupakan momen untuk menghormati para pahlawan yang telah berkorban dalam berbagai aksi kemanusiaan.

Hari Aksi Kemanusiaan Sedunia menjadi pengakuan dan apresiasi terhadap keberanian orang-orang yang rela berkorban demi menyelamatkan orang lain. Semangat ini memotivasi individu dari seluruh penjuru dunia untuk terlibat dalam organisasi kemanusiaan seperti UNICEF, Palang Merah, dan organisasi serupa, serta menjadi duta aktif dalam menyebarkan pesan kemanusiaan.

2. Hari Tulang dan Sendi Pediatrik Sedunia

Hari Tulang dan Sendri Anak Sedunia atau World Pediatric Bone and Joint Day (PB&J Day) juga diperingati pada tanggal 19 Oktober 2023.

Tujuan dari peringatan hari tersebut yaitu untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan pencegahan dan pengobatan penyakit tulang dan sendri yang mungkin mereka alami.