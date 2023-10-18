Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ternyata Begini Cara Series The Simpson Meramal Masa Depan

Cita Zenitha , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |10:18 WIB
Ternyata Begini Cara Series The Simpson Meramal Masa Depan
Ilustrasi ramalaan The Simpson (Foto: Reuters)
A
A
A

TERNYATA begini cara series The Simpson meramal masa depan yang saat ini telah terjadi di dunia.

Seperti ketika meramalkan Donald Trump menjadi presiden, kemenangan Bengals di Super Bowl 2023, invasi Rusia ke Ukraina, Serangan teroris 9/11, dan masih banyak lagi.

Melansir The New York Post, Rabu (18/10/23) showrunner The Simpsons, Matt Selman, mengungkapkan kepada penggemar mengenai cara series The Simpson meramal masa depan pada musim ke 34. Menurutnya, serial ini memiliki episode konseptual yang gila.

The Simpson

“Saya senang dengan Musim 34. Ini mungkin musim ke-34 terbaik dari semua acara yang pernah Anda lihat,” ujar Selman.

“Kami memiliki episode konseptual gila lainnya yang menjelaskan bagaimana 'The Simpsons' (mengetahui) masa depan. Ini adalah episode konseptual dengan banyak hal gila di dalamnya, tapi ini menjelaskan bagaimana 'The Simpsons' bisa memprediksi masa depan,” tuturnya.

Matt Selman bergabung dengan staf penulis serial pada tahun 1907. Dia kemudian pindah ke co-showrunner bersama Al Jean pada tahun 2020. Jean meyakini bahwa The Simpson mampu memprediksi masa depan berkat keberuntungan dan banyaknya jumlah episode yang diproduksi.

Halaman:
1 2
      
