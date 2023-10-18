Potret Ganteng Raden Rakha, Masuk Nominasi Best Face Asian 2023

POTRET ganteng Raden Rakha sukses mencuri perhatian publik. Bagaimana tidak, dirinya menjadi salah satu nominasi dalam Best Asian Face 2023. Aktor pendatang baru ini mendapatkan 239.668 suara.

Ketampanan aktor berusia 16 tahun itu menjadi berkah tersendiri. Job bermain peran terus berdatangan kepada dirinya. Salah satu peran yang paling menarik ketika Raden Arkha memerankan karakter koma, tetapi editor lupa mengedit bagian green screen.

Meski demikian, dia tetap memerankan karakternya secara profesional. Karena kesalahan editor, Raden Rakha lantas menjadi sorot publik.

Berikut potret ganteng Raden Rakha melansir melansir Instagram @radenrakhadpp pada, Rabu (18/10/23):

5. Anak Sekolahan

Sosoknya yang masih ABG, membuat Raden Rakha banyak memerankan karakter anak sekolahan. Nah, inilah potret Raden Rakha mengenakan seragam sekolah bersama temannya. Jelas tubuh Raden sangat tinggi karena ia memiliki tinggi badan sekira 170 cm.

4. Bakat Modelling

Tidak hanya berkarier di dunia seni peran, Raden juga menggeluti dunia modeling. Pada potretnya kali ini, dia mengenakan topi hitam yang senada dengan sweaternya. Meski berpenampilan bak dewasa, namun wajah Raden Rakha masih terlihat imut-imut.