6 Potret Cantik Basmalah Gralind, Punya Suara Merdu yang Menggemaskan

POTRET Basmalah Gralind menarik untuk kalian simak. Dia merupakan mantan artis cilik yang memulai debutnya saat masih berusia tiga tahun dalam perannya di sinetron Khadijah dan Khalifah.

Setelah itu, dia membintangi puluhan judul FTV, sinetron, film dan juga serial web.

Kini, perempuan yang akrab disapa Mala ini telah menginjak usia 14 tahun dan makin menggemaskan. Basmalah Gralind pun sering dijodoh-jodohkan dengan Raden Rakha, lawan mainnya di sinetron Magic 5.

Seperti apa sosok Basmalah Gralind? Berikut adalah potret cantik Basmalah Gralind yang makin menggemaskan, yang dikutip dari akun Instagramnya @basmalahku, Selasa (17/10/2023).

1. Menggemaskan dengan Gaun Serba Pink





Basmalah Gralind tampil menggemaskan dengan gaun serba pink saat menghadiri acara Dangdut Award 2023.

2. Bersuara Merdu





Tidak hanya memiliki bakat akting yang memukau, Basmalah Gralind juga menuai pujian dengan suara merdunya dalam lagu Aku Jatuh Cinta, di mana ia berduet dengan Raden Rakha.

3. Digosipkan Pacaran





Karena kepiawaiannya berakting dan keakrabannya dengan lawan mainnya, Basmalah Gralind juga digosipkan berpacaran dengan Raden Rakha.