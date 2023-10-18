Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Hoki Soal Keuangan 12 Shio di 2024

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |09:30 WIB
Ramalan Hoki Soal Keuangan 12 Shio di 2024
Ramalan shio soal keuangan, (Foto: 8Photos/Freepik)
A
A
A

LAYAKNYA setiap tanda zodiak yang punya peruntungan dan karakter masing-masing, begitu pun dengan shio atau Chinese Zodiac. Setiap tanda shio diketahui memiliki ciri dan atribut eksklusif, yang membentuk kekayaan seseorang di berbagai bidang seperti kesehatan, karir, dan kemakmuran secara finansial. 

Nah mengingat tahun 2024 yang mana adalah Tahun Naga sudah kurang lebih tinggal dua bulan lagi. Menarik rasanya untuk mengetahui peruntungan atau prediksi hoki soal uang dari 12 shio yang ada untuk tahun 2024. Berikut paparan singkatnya, dilansir dari God of Wealth, Rabu (18/10/2023)

1. Tikus: Diramlakan memiliki tahun yang sejahtera dengan peluang pertumbuhan keuangan yang signifikan.

Angka keberuntungan: 2, 3

2. Sapi: Para pemilik shio ini, diprediksikan pada 2024 cenderung menikmati keberuntungan finansial yang stabil , melalui peningkatan pendapatan atau investasi.

Angka keberuntungan: 1, 4

3. Harimau: Nah, para pemilik shio satu ini kemungkinan akan menghadapi kesulitan keuangan di tahun 2024, namun tenang karena ketekunan lah pada akhirnya akan membuahkan hasil.

Angka Keberuntungan: 1, 3

4. Kelinci: Selamat ya! Karena diprediksikan akan menikmati keberuntungan finansial, terutama melalui rejeki nomplok yang tidak terduga atau usaha yang menguntungkan.

Angka keberuntungan: 3, 4

Halaman:
1 2 3
      
