Orang yang Punya Kolesterol Tinggi Sebaiknya Hindari 4 Makanan Ini

PUNYA kolesterol tinggi tidak baik bagi kesehatan. Oleh karena itu pengidap kolesterol tinggi wajib mengubah pola makannya.

Mengubah kebiasaan makan yang penuh lemak dan daging. Sebab jika dibiarkan berbahaya bagi kesehatan tubuh.

Kolesterol tinggi punya efek domino bisa mengakibatkan berbagai masalah kesehatan contohnya penyakit kardiovaskular, stroke, hingga penyumbatan pembuluh darah.

Lalu apa makanan pantangan bagi penderita kolesterol tinggi? berikut ulasannya dirangkum dari Healthline dan EverydayHealth.

1. Dessert (makanan penutup)

Kue, es krim, kue kering, dan makanan manis lainnya memang enak dan menyenangkan, namun cenderung tinggi kolesterol, serta tambahan gula, lemak tidak sehat, dan kalori.Sering mengonsumsi makanan ini bisa berdampak negatif bagi kesehatan dan menyebabkan kenaikan berat badan seiring waktu. Penelitian juga mengaitkan asupan gula tambahan dengan obesitas, diabetes, penyakit jantung, penurunan mental, dan kanker tertentu.

"Sebaiknya batasi atau hindari makanan berkolesterol tinggi tertentu, seperti makanan cepat saji, daging olahan, gorengan, dan makanan penutup manis," bunyi keterangan dalam Healthline

2. Gorengan

Makanan yang digoreng hadir dengan kandungan lemak trans, dapat mengubah makanan sehat menjadi makanan peningkat kolesterol. Lemak jahat (LDL) dihasilkan dari penambahan hidrogen ke minyak nabati, yang kemudian digunakan dalam banyak makanan panggang yang beredar di pasaran, atau makanan digoreng seperti kue kering, kue, kentang goreng, onion ring, dan kerupuk, ini makan buruk bagi kadar kolesterol dalam tubuh.