3 Alasan Teh Hijau Ampuh Turunkan Berat Badan, Konsumsi Yuk

SELAMA ini banyak orang yang sedang diet untuk menurunkan berat badan hobi minum teh hijau. Memang teh hijau dikenal bagus untuk diet namun tanpa gula.

Faktanya teh hijau selain menyegarkan juga baik untuk kesehatan tubuh. Apalagi teh hijau mengandung antioksidan dan berbagai senyawa tanaman yang bermanfaat untuk kesehatan.

Sejumlah orang bahkan menyebut teh hijau bisa meningkatkan pembakaran lemak dan membantu menurunkan berat badan secara signifikan.

Lantas apa penyebab teh hijau ampuh untuk menurunkan berat badan?

Simak penjelasannya dikutip dari laman Healthline.

1. Efektif membakar kalori

Sejatinya tubuh terus membakar kalori. Bahkan saat Anda tidur atau duduk, sel yang ada pada tubuh menjalankan jutaan fungsi yang membutuhkan energi.

Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi ekstrak teh hijau atau suplemen EGCG dapat membuat Anda membakar lebih banyak kalori, bahkan saat Anda sedang istirahat. Dalam beberapa penelitian, jumlah ini meningkat sekira 3–4 persen, meskipun beberapa menunjukkan peningkatan setinggi 8 persen.

Untuk orang yang membakar 2.000 kalori per hari, 3–4 persen sama dengan 60–80 kalori tambahan yang dihabiskan per hari dan ini sesuai dengan yang Anda harapkan dari diet tinggi protein. Meskipun sebagian besar studi ini durasinya sangat singkat, beberapa bukti menunjukkan bahwa efek peningkatan metabolisme tetap ada dalam jangka panjang.

2. Kafein membantu pembakaran lemak

Teh hijau mengandung berbagai zat bermanfaat, salah satunya adalah kafein. Meskipun secangkir teh hijau mengandung kafein, jumlahnya cukup sedikit (24–40 miligram) dibandingkan secangkir kopi (100–200 mg).

Kafein adalah stimulan terkenal yang telah ditemukan membantu pembakaran lemak dan meningkatkan kinerja olahraga dalam berbagai penelitian. Namun, teh hijau benar-benar bermanfaat karena kandungan antioksidannya yang tinggi.

Dalam sebuah studi menunjukkan bahwa minum secangkir teh hijau meningkatkan jumlah antioksidan dalam aliran darah Anda. Minuman sehat ini sangat kaya akan antioksidan kuat yang disebut katekin.