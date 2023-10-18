Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Bahaya Sering Menahan Buang Air Kecil, Salah Satunya Infeksi Kandung Kemih

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |17:08 WIB
5 Bahaya Sering Menahan Buang Air Kecil, Salah Satunya Infeksi Kandung Kemih
Bahaya suka menahan buang air kecil. (Foto: Health site)
A
A
A

BANYAK orang yang sering menahan buang air kecil. Mereka menilai hal itu biasa saja dan tak berbahaya.

Orang yang suka menahan buang air kecil ternyata berisiko mengalami masalah kesehatan. Meski bisa menyebabkan kerusakan otot pada saluran kecing, perilaku suka menahan buang air kecil tidak akan merusak secara langsung.

 menahan pipis

Kerusakan akan muncul apabila kebiasaan ini telah terpupuk dan dilakukan secara terus-menerus.

Lalu apa saja bahaya sering menahan buang air kecil?

1. Pembengkakan kandung kemih

Ketika menahan buang air kecil, otomatis urine akan tertahan di kandung kemih. Kandung kemih sendiri hanya bisa menampung sekitar tiga gelas air. Bila terlalu sering menahan buang air kecil, akan terjadi pembengkakan kandung kemih dan meningkatkan risiko komplikasi lainnya.

2. Batu ginjal

Menahan buang air kecil juga bisa memicu terjadinya batu ginjal, atau kondisi akibat menumpuknya endapan mineral di dalam organ ginjal. Apabila tidak dikeluarkan secara teratur, maka kristal dapat terbentuk dan menyebabkan batu ginjal. Bila sudah demikian, penderita akan merasa beberapa gejala seperti nyeri dan mengeluarkan darah saat buang air kecil.

3. Infeksi kandung kemih

Sering menunda buang air kecil bisa menyebabkan penumpukan dan perkembangan bakteri di saluran kemih. Bila dilakukan secara terus menurus, kondisi dapat memicu terjadinya infeksi pada saluran kencing.

Halaman:
1 2
      
