Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Terlalu Sering Gunakan AC Bisa Sebabkan Paru-Paru Basah? Ini Penjelasan Dokter

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |08:00 WIB
Terlalu Sering Gunakan AC Bisa Sebabkan Paru-Paru Basah? Ini Penjelasan Dokter
Sering gunakan AC dan kipas angin picu masalah paru? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PANAS esktrem yang melanda sebagaian besar wilayah Indonesia tengah menjadi sorotan masyarakat. Saking panasnya, bahkan kipas angin pun dinilai tak cukup bermanfaat untuk mendinginkan tubuh.

Akibatnya banyak masyarakat yang beralih menggunakan air conditioner (AC) dan membuatnya terus menyala agar suasana menjadi lebih sejuk.

Namun benarkah terlalu sering terpapar kipas angin maupun AC dapat memicu paru-paru basah?

Dokter Spesialis Paru, dr Erlina Burhan menjelaskan kemungkinan yang dimaksud oleh masyarakat tentang paru-paru basah adalah tuberkulosis.

Penggunaan AC picu masalah paru?

“Untuk Anda yang berlindung di AC atau kipas angin, mungkin penyakitnya bukan tuberkulosis, tapi kalau Anda punya kecenderungan alergi atau udara dingin, itu bisa menimbulkan batuk-batuk,” kata dr Erlina Burhan, dikutip dalam akun X miliknya @erlinaburhan, Kamis (19/10/2023).

Menghirup udara kering secara terus menerus, kemungkinan dapat menyebabkan iritasi pada saluran napas. Tentu hal ini harus diwaspadai terutama pada penderita asma jika terpapar udara AC terlalu sering, dapat memicu terjadinya serangan dan batuk-batuk.

Selain itu, berada di AC secara terus menerus juga dapat membuat mudah lelah, sakit kepala, nyeri leher, kulit kering, sesak napas akibat lendir iritasi membran yang terus diproduksi.

“Sistem imun menjadi turun karena kurang sirkulasi udara segar dalam ruangan, dan tidak tahan udara panas karena keseringan pakai AC,” ucap dr Erlina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement