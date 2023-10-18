Waspada Perut Buncit, Deretan Penyakit Berbahaya Ini Siap Mengintai

BUNCIT merupakan fenomena penumpukan lemak pada bagian perut. Buncit biasanya terjadi karena gaya hidup yang tidak sehat dan kurang bergerak.

Perawat sekaligus Healthy Lifestyle Educator Rizal Do menjelaskan lemak memilik banyak jenisnya. Pada bagian perut itu sendiri, disebut dengan lemak visceral. Lemak ini mengelilingi organ vital kita mulai dari hati, pankreas, dan usus.

Karena lokasinya yang dekat dengan organ penting, lemak ini mempunyai dampak langsung pada fungsi organ tersebut.

“Makanya keberadaan lemak viseral yang numpuk bisa ganggu kerjaan organ-organ,” kata Rizal Do, dikutip dalam akun X miliknya @afrkml, Kamis (19/10/2023).

Ketika terlalu banyak lemak visceral, maka lemak ini bisa masuk ke dalam sistem pembuluh darah portal dan akhirnya beredar di tubuh. Artinya, lemak dari area perut bisa masuk ke liver dan ke pembuluh darah lainnya. Hal itu bisa berdampak pada organ sehingga terasa seperti tercekik dan sesak.

Namun, masalahnya tidak hanya sampai disitu. Jika lemak visceral ini masuk ke aliran darah, dia bisa membuat hati bekerja lebih keras, meningkatkan tekanan darah, dan bahkan mengganggu cara tubuh mengatur gula darah.

Kondisi ini tentu dapat meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan lain-lain.

“Lemak visceral bisa ngelepas zat yang disebut sitokin proinflamasi. Sitokin ini bisa bikin peradangan atau inflamasi di berbagai bagian tubuh,” tuturnya.