Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Waspada Perut Buncit, Deretan Penyakit Berbahaya Ini Siap Mengintai

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |07:00 WIB
Waspada Perut Buncit, Deretan Penyakit Berbahaya Ini Siap Mengintai
Deretan penyakit yang mengintai perut buncit. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BUNCIT merupakan fenomena penumpukan lemak pada bagian perut. Buncit biasanya terjadi karena gaya hidup yang tidak sehat dan kurang bergerak.

Perawat sekaligus Healthy Lifestyle Educator Rizal Do menjelaskan lemak memilik banyak jenisnya. Pada bagian perut itu sendiri, disebut dengan lemak visceral. Lemak ini mengelilingi organ vital kita mulai dari hati, pankreas, dan usus.

Karena lokasinya yang dekat dengan organ penting, lemak ini mempunyai dampak langsung pada fungsi organ tersebut.

“Makanya keberadaan lemak viseral yang numpuk bisa ganggu kerjaan organ-organ,” kata Rizal Do, dikutip dalam akun X miliknya @afrkml, Kamis (19/10/2023).

Pria buncit

Ketika terlalu banyak lemak visceral, maka lemak ini bisa masuk ke dalam sistem pembuluh darah portal dan akhirnya beredar di tubuh. Artinya, lemak dari area perut bisa masuk ke liver dan ke pembuluh darah lainnya. Hal itu bisa berdampak pada organ sehingga terasa seperti tercekik dan sesak.

Namun, masalahnya tidak hanya sampai disitu. Jika lemak visceral ini masuk ke aliran darah, dia bisa membuat hati bekerja lebih keras, meningkatkan tekanan darah, dan bahkan mengganggu cara tubuh mengatur gula darah.

Kondisi ini tentu dapat meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan lain-lain.

“Lemak visceral bisa ngelepas zat yang disebut sitokin proinflamasi. Sitokin ini bisa bikin peradangan atau inflamasi di berbagai bagian tubuh,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/629/3170313/obesitas-ndcu_large.jpg
Apakah Anak Sehat Harus Gemuk? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/482/3170300/obesitas-wIc1_large.jpg
Tekan Kasus Obesitas Anak, Kemenkes Siapkan Sugar Tax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/338/3066520/bocah_obesitas-zqQS_large.jpg
Evakuasi Pemuda Obesitas di Bekasi Belangsung Dramatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/483/3065652/cegah-obesitas-pada-anak-orangtua-harus-aktif-ajak-anak-bergerak-FcFjPpSXFq.jpg
Cegah Obesitas pada Anak, Orangtua Harus Aktif Ajak Anak Bergerak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/481/3061605/kisah-kucing-obesitas-hingga-tidak-mampu-berjalan-terlalu-banyak-diberi-camilan-hSDOn9c0tK.jpg
Kisah Kucing Obesitas hingga Tidak Mampu Berjalan, Terlalu Banyak Diberi Camilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/481/3058347/who-sebut-lebih-dari-1-miliar-orang-di-dunia-alami-obesitas-oInBg2VudG.jpg
WHO Sebut Lebih dari 1 Miliar Orang di Dunia Alami Obesitas
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement