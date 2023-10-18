3 Manfaat Pilates untuk Perempuan, Kuatkan Otot hingga Atasi Sakit Pinggang

OLAHRAGA menjadi salah satu hal yang harus dilakukan agar tubuh tetap bugar dan sehat. Aktivitas ini membawa banyak manfaat baik untuk tubuh. Dari sekian banyak olahraga yang ada, pilates merupakan olahraga yang cocok bagi perempuan.

Apalagi bagi mereka yang memiliki aktivitas padat setiap harinya. Olahraga pilates ini dapat dilakukan di mana saja. Anda dapat melakukan dengan ikut kelas pilates dan belajar gerakan-gerakannya secara langsung oleh para guru pilates atau melakukannya sendiri di rumah dengan mengikuti panduan dari internet.

Dengan melakukan pilates di rumah, Anda bisa mengatur waktu. Misalnya, saat pulang terlalu larut malam, tetap bisa melakukan pilates sendiri di rumah. Guru Pilates, Shella Meisy menyampaikan, gerakan pilates untuk pemula yang dapat dilakukan di rumah antara lain plank, push up, swan, side leg circles, dan side leg lift.

Adapun waktu untuk melakukan pilates pun sangat beragam tergantung pribadi masing-masing. Untuk pemula, Shella menyarankan untuk melakukannya hanya seminggu sekali dengan durasi 30 menit.

Lalu, manfaat apa saja yang didapat perempuan dengan melakukan pilates, berikut informasinya.

1. Memperbaiki postur tubuh

Manfaat pertama yakni memperbaiki postur tubuh. Dengan postur tubuh yang baik, maka aura kecantikan perempuan semakin terlihat. Sebab, postur menjadi salah satu hal yang menunjang kecantikan seorang perempuan.

“Cewekan cantik ya, jadi kita mau postur juga cantik gitu,” Shella Meisy saat ditemui di iNews Tower, Selasa 17 Oktober 2023.

2. Mengatasi sakit pinggang

Perempuan kerap kali mengatasi sakit pinggang. Tidak perlu diurut, masalah ini bisa diatasi dengan melakukan pilates. Sebab, pilates membantu menguatkan otot core.

“Jadi itu (sakit pinggang) mostly karena core enggak kuat. Jadi karena cewek itu biasanya otot besar bagian core kita perut, jadi kita mau kuatin corenya,” ucap Shella.