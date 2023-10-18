Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Tips Ringankan Gejala Flu, Pastikan Banyak Minum dan Istirahat

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |01:00 WIB
5 cara meredakan gejala flu. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

FLU atau influenza adalah penyakit yang sering menyerang banyak orang, terutama selama musim pancaroba. Gejalanya termasuk demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan kelelahan.

Meskipun tidak ada pengobatan ajaib untuk flu, ada beberapa tindakan yang bisa diambil untuk membantu meringankan gejala dan mempercepat pemulihan. Berikut adalah lima tips yang bisa membantu Anda mengatasi gejala flu dikutip dari WebMD, Rabu (18/10/2023).

1. Tetap di Rumah dan Banyak Istirahat

Selagi masih merasakan gejala akan terserang flu, ada baiknya jika kamu memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat dan tidur dengan waktu yang cukup.

2. Minum Banyak Cairan

Cara meringankan flu

Pastikan Anda mendapatkan lebih banyak cairan. Tidak harus air putih, kamu bisa juga minum jus buah, minuman elektrolit, atau juga sup berbahan dasar kaldu.

Cairan menjaga sistem pernafasan Anda tetap terhidrasi dan membantu mengubah lendir yang kental dan kotor menjadi cairan encer yang dapat dikeluarkan melalui batuk. Dimana hal tersebut bagus, karena jika bakteri ini menumpuk hal ini dapat menyebabkan infeksi.

3. Mengobati Pegal dan Demam

Demam terjadi karena tubuh menaikkan suhu panas untuk melawan virus flu. Anda mungkin akan merasa tidak nyaman atau sakit yang menyertainya, sehingga ingin mengobatinya dengan obat-obatan yang dijual bebas seperti asetaminofen, ibuprofen, atau naproxen. Namun, penting itu menanyakan hal ini kepada dokter mana yang tepat untuk Anda.

