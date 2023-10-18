Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

3 Gerakan Pilates yang Bisa Dilakukan di Rumah, Mudah dan Efektif

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |23:00 WIB
3 Gerakan Pilates yang Bisa Dilakukan di Rumah, Mudah dan Efektif
Gerakan pilates yang bisa dilakukan di rumah. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PILATES menjadi salah satu olahraga alternatif yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga ini membantu melatih otot kecil dan otot besar yang ada di tubuh. Tidak hanya itu saja, pilates ini bisa dilakukan oleh perempuan dan laki-laki mulai dari usia anak-anak hingga lansia.

"Usia 3-6 tahun (sudah bisa mulai pilates) karena mereka butuh latihan motorik kasarnya kan. Butuh geraknya. Jadi aku kaya kasih gerakan plank gitu," ucap Shella Meisy saat ditemui di gedung iNews, Selasa 17 Oktober 2023.

Sheilla Meisy menuturkan jika ada beberapa gerakan yang mudah untuk dilakukan oleh pemula di rumah. Gerakan tersebut meliputi:

1. Latihan pernafasan

Ini merupakan latihan paling penting sebelum memulai melakukan gerakan pilates lainnya.

"Nafas pattern, inhale dari hidung, exhale dari mulut, kalau nafasnya sudah bisa nih, sudah benar patternya, dapet power nih, badan kita geraknya lebih powerfull gitu," kata Shella.

Gerakan pilates yang bisa dilakukan di rumah

Untuk melakukan gerakan pernafasan yang tepat yakni mula-mula berdiri tegak. Kemudian membawa turun bagian atas tubuh ke kaki, seperti melakukan gerakan membungkuk secara perlahan sampai tangan menyentuh lantai tempat kaki berpijak.

Lakukan gerakan ini sambil menghirup nafas. Selanjutnya, kembali tegakkan badan ke atas sambil menghembuskan nafas. Lakukan gerakan ini sebanyak empat kali.

2. Plank

Setelah melakukan pernapasan dengan baik, gerakan selanjutnya yakni melakukan plank. Gerakan ini melatih otot seluruh tubuh. Untuk melakukan plank, pertama-tama lakukan tengkurap dengan posisi siku di atas lantai. Letakkan pergelangan tangan di depan tubuh, hingga bahu sejajar dengan siku.

Selanjutnya Tarik bahu ke atas secara perlahan dan kencangkan bokong. Kencangkan otot perut dengan menarik pusar ke belakang dan pastikan punggung Anda lurus. Angkat pula bagian paha dan kaki dengan menjadikan jari-jari kaki sebagai tumpuan.

Halaman:
1 2
      
