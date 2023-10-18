4 Hal yang Wajib Dihindari setelah Lakukan Olahraga, Yuk Disimak

RUTIN berolahraga akan memberikan dampak positif bagi kesehatan tubuh seseorang. Selain menyehatkan tubuh, rutin berolahraga juga akan membuat tubuh menjadi lebih kuat dari serangan penyakit.

Namun, ada beberapa hal penting yang wajib dihindari setelah olahraga agar tidak mengacaukan kerja kerasmu ini dikutip dari berbagai sumber, Rabu (18/10/2023), berikut penjelasannya.

1. Melewatkan Pendinginan

Pendinginan yang benar membuat jantung dan tekanan darah kembali normal dengan kecepatan tetap dan membantu mencegah penggumpalan darah di pembuluh darah Anda. Pendingian merupakan cara bagi tubuh untuk perlahan-lahan turun secara bertahap kembali ke tingkat istirahat.

Salah satu gerakan pendinginan yang bisa dilakukan seperti yoga. Membiasakan diri melakukan pendinginan setelah berolahraga dapat membantu Anda bersiap untuk latihan berikutnya dengan mengurangi waktu pemulihan secara keseluruhan.

2. Tetap Mengenakan Baju Olahraga

Meskipun Anda tidak terlalu banyak berkeringat, pakaian yang lembab atau basah adalah lingkungan yang disukai bakteri. Terlepas dari apakah Anda bisa langsung mandi atau tidak, segera ganti pakaian, kaus kaki, dan sepatu agar otot tetap hangat dan kendur. Dengan begitu akan meningkatkan sirkulasi yang baik, dan membantu proses pemulihan setelah latihan.