Ahli Epidemiolog Sebut Penyakit Degeneratif Meningkat di Negara Berkembang

KINI Penyakit degeneratif jadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Menurut WHO atau organisasi kesehatan dunia mengatakan setidaknya ada sekitar 17 juta orang meninggal dunia akibat penyakit degeneratif.

Sedangkan di Indonesia sendiri, menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan Kemenkes pada tahun 2018 menunjukkan bahwa tingkat penyakit degeneratif di Indonesia sudah mencapai 65,7 Persen, dengan mayoritas Provinsi Aceh menduduki peringkat tertinggi prevalensi penyakit degeneratif dengan presentase sampai 43 Persen.

“Nah, dalam konteks itulah penyakit degeneratif ini menjadi sangat penting untuk diketahui dan dimitigasi dampaknya,” kata dr Dicky Budiman selaku Dokter Spesialis Epidemiologi sekaligus Peneliti kepada MNC Portal.

Penyakit degeneratif itu sendiri terdiri atas hipertensi, stroke, dan penyakit kardiovaskuler, diabetes melitus, dan lain-lain. Meskipun digolongkan ke dalam penyakit tidak menular, akan tetapi di tahun 2008 WHO melaporkan bahwa ada 57 juta kemarian terjadi akibat penyakit degeneratif di tahun 2008.

Pada negara maju penyakit ini memang terlihat menurun, namun untuk di negara berkembang atau negara miskin penyakit ini justru semakin meningkat. Menurut dr Dicky hal ini disebabkan akibat gaya hidup yang tidak sehat.