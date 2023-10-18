Rayen Pono Ogah Dioperasi karena Miliki Masalah Pita Suara, Ini Alasannya

PENYANYI solo Rayen Pono mengaku enggan dioperasi setelah mengalami gangguan pita suara. Dia lebih memilih metode pengobatan rutin hingga mengonsumsi makanan herbal

"Sejauh ini begitu aku periksa dua minggu ke depan masih dikasih obat dulu. Begitu obatnya nanti bisa oke gitu, bisa work out gitu, nanti bisa diterusin," kata Rayen Pono saat ditemui di Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

"Kalau nggak berarti nanti ada penanganan yang lebih khusus lagi nanti. Tapi mudah-mudahan jangan sampai dioperasi," katanya

Untuk pengobatan herbal, mantan personel Pasto itu memilih rutin mengonsumsi kencur. Rayen juga berusaha memperbaiki pola makannya demi bisa mengembalikan kualitas vokal.

"Aku hampir seminggu empat kali ya makan kencur. Tadinya nggak enak sekarang udah biasa gitu. Kencur terus menghindari pedes dan panas dalam waktu bersamaan. Terus sama yang paling penting juga buat aku makan malam. Setelah makan malam, tiga jam dulu baru tidur," ujar dia.

Rayen mengatakan jika gangguan pita suaranya tersebut dipicu karena asam lambung. Namun, kata dia, hal itu bukan menjadi faktor utama gangguan pita suaranya yang dialami dalam beberapa tahun terakhir.