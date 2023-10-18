Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Rayen Pono Ogah Dioperasi karena Miliki Masalah Pita Suara, Ini Alasannya

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |22:00 WIB
Rayen Pono Ogah Dioperasi karena Miliki Masalah Pita Suara, Ini Alasannya
Rayen Pono ngaku ogah dioperasi pita suara. (Foto: Instagram @rayenpono)
A
A
A

PENYANYI solo Rayen Pono mengaku enggan dioperasi setelah mengalami gangguan pita suara. Dia lebih memilih metode pengobatan rutin hingga mengonsumsi makanan herbal

"Sejauh ini begitu aku periksa dua minggu ke depan masih dikasih obat dulu. Begitu obatnya nanti bisa oke gitu, bisa work out gitu, nanti bisa diterusin," kata Rayen Pono saat ditemui di Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

"Kalau nggak berarti nanti ada penanganan yang lebih khusus lagi nanti. Tapi mudah-mudahan jangan sampai dioperasi," katanya

Untuk pengobatan herbal, mantan personel Pasto itu memilih rutin mengonsumsi kencur. Rayen juga berusaha memperbaiki pola makannya demi bisa mengembalikan kualitas vokal.

Rayen Pono

"Aku hampir seminggu empat kali ya makan kencur. Tadinya nggak enak sekarang udah biasa gitu. Kencur terus menghindari pedes dan panas dalam waktu bersamaan. Terus sama yang paling penting juga buat aku makan malam. Setelah makan malam, tiga jam dulu baru tidur," ujar dia.

Rayen mengatakan jika gangguan pita suaranya tersebut dipicu karena asam lambung. Namun, kata dia, hal itu bukan menjadi faktor utama gangguan pita suaranya yang dialami dalam beberapa tahun terakhir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/483/3163992/sendi-RD6a_large.jpg
Operasi Penggantian Sendi Lutut dengan Robot TKR, Ini Manfaatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/481/3056613/telerobotic-surgery-telah-hadir-di-indonesia-metode-bedah-jarak-jauh-gunakan-teknologi-robotik-dEqKhCzJhR.JPG
Telerobotic Surgery Telah Hadir di Indonesia, Metode Bedah Jarak Jauh Gunakan Teknologi Robotik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/481/3046341/misi-operasi-bedah-jantung-tahap-ketiga-dimulai-tangani-pasien-di-rs-adam-malik-22xFdfCboH.jpg
Misi Operasi Bedah Jantung Tahap Ketiga Dimulai, Tangani Pasien di RS Adam Malik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/481/3042420/canggih-rs-dr-moewardi-solo-siapkan-layanan-pembedahan-dengan-robot-iZKWs132C2.jpg
Canggih, RS dr Moewardi Solo Siapkan Layanan Pembedahan dengan Robot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/481/3035184/wanita-ini-kaget-video-operasi-payudara-nya-ditemukan-di-internet-1iX6rtcHsM.jpg
Wanita Ini Kaget Video Operasi Payudara-nya Ditemukan di Internet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/481/3031536/sule-sebut-alasan-rizky-febian-operasi-hidung-ini-penyebabnya-cWEFNvLInC.jpg
Sule Sebut Alasan Rizky Febian Operasi Hidung, Ini Penyebabnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement