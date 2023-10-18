Apa yang Harus Dilakukan saat Epilepsi Kambuh?

KABAR mengejutkan datang dari artis cantik Amanda Manopo. Melalui podcast di YouTube Kemal Palevi dia mengatakan, mengidap epilepsi.

"Gue bermasalah kan di bagian otak gue juga. Gue epilepsi, gue ada epilepsi, jadi kalo gue udah capek, udah capek banget, diforsir itu gue tumbang," ungkap Amanda Manopo seperti dikutip dari YouTube Kemal Palevi.

Amanda mengatakan, penyakit epilepsi yang dideritanya itu kerap kali kambuh. Bahkan saat kambuh dia mengalami kejang.

BACA JUGA:

Lalu apa saja yang harus dilakukan saat epilepsi kambuh?

Dikutip dari Persada Hospital, dari sisi orang yang melihat orang lain mengalami kejang secara tiba-tiba disebabkan epilepsi, pastinya rasa panik akan timbul. Padahal, setiap orang harus belajar menyelamatkan nyawa seseorang saat mengalami kondisi ini.

BACA JUGA:

Inilah beberapa cara pertolongan pertama pada seseorang yang alami epilepsi kambuh, antara lain:

1. Berikan orang yang kambuh epilepsinya ruang untuk bernapas dan minta orang-orang di sekitar untuk menjauh

2. Jauhkan dari benda keras atau tajam

3. Jika Anda merasa seseorang dengan epilepsi tersebut memiliki makanan atau cairan di mulutnya, segera gulingkan badannya ke samping

4. Tempatkan sesuatu yang lembut di bawah kepalanya sebagai bantalan

5. Kendurkan bagian pakaiannya yang ketat agar lebih mudah untuk bernapas, terutama di leher