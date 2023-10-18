Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Viral Wanita Hilangkan Bau Ketiak dengan Hand Sanitizer, Ini Kata Pakar

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |12:52 WIB
Viral Wanita Hilangkan Bau Ketiak dengan Hand Sanitizer, Ini Kata Pakar
Hand sanitizer. (Foto: Forbes)
A
A
A

BARU-BARU ini viral di media sosial seorang konten kreator membagikan tips menghilangkan bau ketiak. Pemilik akun Instagram @aldila.app ini memiliki cara unik menghilangkan bau badannya, yakni dengan menyemprotkan hand sanitizer ke area ketiak.

"Aku punya tips kalau kamu nggak sempat mandi, aku baca sih hack-nya di internet waktu itu semprot yang mengandung alkohol hand sanitizer habis itu baru pakai deodorant, habis itu bakteri mati," ujar wanita tersebut dalam video yang dibuat.

hand sanitizer

Menurutnya, cara menghilangkan bau badan atau bau ketiak dengan menyemprotkan hand sanitizer terlebih dahulu, kemudian memakai deodorant dan terakhir memakai parfum.

Video tersebut kembali diunggah oleh akun Twitter atau X @martabakismissu dan sudah dilihat lebih dari 122,3 ribu akun seta ribuan likes dari netizen.

Namun dari sisi medis, sebenarnya boleh nggak sih menyemprotkan hand sanitizer ke area ketiak untuk menghilangkan bau?

Epidemiolog dan Peneliti Indonesia dari Universitas Griffith Australia, dr Dicky Budiman menjelaskan bau ketiak sendiri muncul karena keringat bercampur dengan bakteri. Namun menghilangkan bau ketiak dengan hand sanitizer tidak disarankan.

"Alkohol pada hand sanitizer dianggap dapat membunuh bakteri. Tapi hal itu tidak disarankan. Karena akan menyebabkan iritasi. Sesuai namanya hand sanitizer untuk tangan yang tentunya memiliki struktur kulit yang beda," ujar dr Dicky saat dihubungi MNC Portal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/65/3180221//roro-dps5_large.jpg
Lulus Doktor Tercepat dari UGM, Ini Kiat Mahasiswi Cantik Roro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180136//viral-NaVl_large.jpg
Viral Oknum Polisi Cat Calling Wanita Cantik Pejalan Kaki di Kebayoran Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/65/3179869//elanoz-q7Zb_large.jpg
Viral, Mahasiswi Kuliah 3,5 Tahun Lulus Cumlaude IPK3,9 Tapi Nganggur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/65/3179682//theordore-uEDP_large.jpg
Viral Bocah Kelas 1 SD Kuliah Jurusan Kimia dengan Nilai Ujian A, Ini 5 Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/482/3179672//minuman-QwNm_large.jpg
Viral, Minuman Isotonik Tapi Kandungan Gulanya Bikin Geleng-Geleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179639//viral-Eur8_large.jpg
Viral! Kapolsek Pasar Minggu Rampas Poster Pendukung Delpedro Cs di PN Jaksel
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement