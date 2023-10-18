Viral Wanita Hilangkan Bau Ketiak dengan Hand Sanitizer, Ini Kata Pakar

BARU-BARU ini viral di media sosial seorang konten kreator membagikan tips menghilangkan bau ketiak. Pemilik akun Instagram @aldila.app ini memiliki cara unik menghilangkan bau badannya, yakni dengan menyemprotkan hand sanitizer ke area ketiak.

"Aku punya tips kalau kamu nggak sempat mandi, aku baca sih hack-nya di internet waktu itu semprot yang mengandung alkohol hand sanitizer habis itu baru pakai deodorant, habis itu bakteri mati," ujar wanita tersebut dalam video yang dibuat.

Menurutnya, cara menghilangkan bau badan atau bau ketiak dengan menyemprotkan hand sanitizer terlebih dahulu, kemudian memakai deodorant dan terakhir memakai parfum.

Video tersebut kembali diunggah oleh akun Twitter atau X @martabakismissu dan sudah dilihat lebih dari 122,3 ribu akun seta ribuan likes dari netizen.

Namun dari sisi medis, sebenarnya boleh nggak sih menyemprotkan hand sanitizer ke area ketiak untuk menghilangkan bau?

Epidemiolog dan Peneliti Indonesia dari Universitas Griffith Australia, dr Dicky Budiman menjelaskan bau ketiak sendiri muncul karena keringat bercampur dengan bakteri. Namun menghilangkan bau ketiak dengan hand sanitizer tidak disarankan.

"Alkohol pada hand sanitizer dianggap dapat membunuh bakteri. Tapi hal itu tidak disarankan. Karena akan menyebabkan iritasi. Sesuai namanya hand sanitizer untuk tangan yang tentunya memiliki struktur kulit yang beda," ujar dr Dicky saat dihubungi MNC Portal.