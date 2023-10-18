Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Rayen Pono Miliki Gangguan Pita Suara, Ngaku Sulit Nyanyikan Nada Tinggi

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |13:00 WIB
Rayen Pono Miliki Gangguan Pita Suara, Ngaku Sulit Nyanyikan Nada Tinggi
Rayen Pono alami masalah pita suara. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PENYANYI solo Rayen Pono mengungkapkan kalau dirinya mengalami gangguan pita suara selama beberapa tahun terakhir. Dia menyebut hal ini dipicu karena asam lambung yang dideritanya.

Dampak dari gangguan pita suara tersebut membuat Rayen kesulitan untuk bernyanyi dengan nada tinggi.

"Pita suara ini sebenarnya aku udah rasa ada penurunan kualitas di nada tinggi udah lama, sekitar 4-5 tahunlah. Baru tanggal 12 Oktober kemarin aku periksa ke dokter karena selama ini hanya dibilang dari asam lambung," kata Rayen Pono saat ditemui di Kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan belum lama ini.

Rayen Pono

Mantan personel Pasto itu menyebut asam lambungnya naik hingga ke tenggorokan. Hal inilah yang mengganggunya ketika sedang bernyanyi.

"Jadi nggak mau nutup pada saat ‘HAH’ yang kanan mau nutup yang kiri nggak mau nutup. Jadi kayak ada rongga angin yang bikin suara nggak maksimal," ujarnya.

Rayen menegaskan jika kondisi pita suaranya saat ini belum bisa dibilang rusak. Namun, jika salah penanganan, hal itu bukan mustahil dialaminya.

Untuk mencegah hal yang lebih buruk lagi, Rayen rutin periksa ke dokter. Akan tetapi, dia berharap tidak sampai melakukan operasi untuk memulihkan pita suaranya.

