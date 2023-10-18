Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mengenal Suku Kitava, Orang-orangnya Berkulit Mulus Kebal Jerawat

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |22:50 WIB
Mengenal Suku Kitava, Orang-orangnya Berkulit Mulus Kebal Jerawat
Wanita suku Kitava di Papua Nugini. (Foto: The Australian)
A
A
A

SUKU Kitava di Papua Nugini terkenal akan keunikannya. Salah satunya adalah masyarakat Kitava terkenal akan kesehatan kulitnya dan kebal dari jerawat. Kok bisa?

Jerawat sering jadi masalah bagi banyak orang terlebih perempuan. Wajah berjerawat sering bikin orang stress dan tidak percaya diri. Tapi, itu tidak berlaku bagi warga Kitava.

Suku Kitava mendiami Pulau Kitava yang terletak di gugusan Kepulauan Trobriand di Laut Solomon, Provinsi Teluk Milne, Papua Nugini. Populasinya sekitar 12 ribu jiwa.

Gaya hidup dan pola makan warga suku Kitava telah menjadi subjek penelitian oleh para ilmuwan. Mereka ingin mencari tahu alasan di balik kulit orang Kitawa yang kebal jerawat.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement