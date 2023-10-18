Mengenal Suku Kitava, Orang-orangnya Berkulit Mulus Kebal Jerawat

SUKU Kitava di Papua Nugini terkenal akan keunikannya. Salah satunya adalah masyarakat Kitava terkenal akan kesehatan kulitnya dan kebal dari jerawat. Kok bisa?

Jerawat sering jadi masalah bagi banyak orang terlebih perempuan. Wajah berjerawat sering bikin orang stress dan tidak percaya diri. Tapi, itu tidak berlaku bagi warga Kitava.

Suku Kitava mendiami Pulau Kitava yang terletak di gugusan Kepulauan Trobriand di Laut Solomon, Provinsi Teluk Milne, Papua Nugini. Populasinya sekitar 12 ribu jiwa.

Gaya hidup dan pola makan warga suku Kitava telah menjadi subjek penelitian oleh para ilmuwan. Mereka ingin mencari tahu alasan di balik kulit orang Kitawa yang kebal jerawat.