HOME WOMEN TRAVEL

Apakah Pramugari Harus Bisa Berenang? Ini 5 Keterampilan yang Wajib Dimiliki Awak Kabin

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |22:00 WIB
Apakah Pramugari Harus Bisa Berenang? Ini 5 Keterampilan yang Wajib Dimiliki Awak Kabin
Ilustrasi pramugari. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

PRAMUGARI merupakan salah satu profesi paling banyak diminati kaum hawa. Pekerjaan ini terlihat menyenangkan karena seorang pramugari berkesempatan untuk menjelajahi tempat baru. Namun kenyataan, pekerjaan sebagai pramugari tak semudah itu karena mereka dituntut untuk selalu ramah kepada penumpang.

Sang ‘bidadari angkasa’ tak hanya bermodalkan wajah cantik, tapi juga harus menguasai beberapa keterampilan khusus untuk mendukung karirnya.

Salah satunya berenang. Ya, pekerjaannya melayani penerbangan di udara, tapi awak kabin juga dituntut bisa berenang karena ini bagian dari survival atau kemampuan bertahan hidup jika sewaktu-waktu pesawat turun ke perairan.

 BACA JUGA:

Berikut 5 keterampilan yang wajib dimiliki pramugari.

1. Berenang

Berenang termasuk keterampilan penting yang harus dimiliki pramugari. Selain untuk berolahraga, berenang juga bisa menyelamatkan orang. Terutama dalam situasi darurat yang mengharuskan pesawat mendarat di air.

Oleh sebab itu, kemampuan berenang sangat penting sehingga pramugari tetap selamat dan bahkan ikut menyelamatkan penumpang.

 Ilustrasi

Pramugari di kolam renang

2. Kemampuan bahasa Inggris

Keterampilan utama yang wajib dimiliki pramugari adalah fasih berbahasa Inggris.

Pramugari merupakan duta perusahaan yang berinteraksi langsung dengan penumpang. Oleh sebab itu kemampuan bahasa Inggris sangat penting supaya dapat berkomunikasi dengan penumpang dari berbagai negara di dalam pesawat.

 BACA JUGA:

3. Body Language

Pramugari dituntut memiliki keterampilan body language atau bahasa tubuh. Pramugari dituntut untuk selalu bersikap ramah pada penumpang. Selain itu, pramugari juga bertanggung jawab menyampaikan peraturan terbang kepada penumpang, baik melalui verbal maupun non verbal.

Bahkan dalam situasi menegangkan seperti turbulensi, pramugari tidak boleh panik. Mereka harus menunjukkan sikap profesional dan menunjukkan gestur tubuh yang hangat dan memastikan penumpang tetap merasa tenang.

