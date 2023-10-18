Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Langkah Cerdas Jadi Wisatawan Ramah Lingkungan, Yuk Selamatkan Bumi!

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |21:01 WIB
5 Langkah Cerdas Jadi Wisatawan Ramah Lingkungan, Yuk Selamatkan Bumi!
Ilustrasi wisatawan. (Foto: Shutterstock)
WISATAWAN ramah lingkungan atau zero waste traveller merupakan salah satu praktik yang semakin berkembang seiring dengan perubahan iklim yang serius sebagai salah satu dampak dari pelaku perjalanan yang lalai.

Salah satu contoh kecil yang mungkin bisa dipraktikkan oleb para zero waste traveler ini adalah mengelola sendiri sampahnya selama berwisata. Nah praktik kecil ini dapat menyumbang langkah nyata untuk menyelamatkan bumi dari kerusakaan sampah.

Berikut adalah tips-tips menjadi wisatawan ramah lingkungan dikutip dari Instagram Kemenparekraf, Rabu (18/10/2023).

1. Bawa Botol Minum Pribadi

Bawalah botol minum pribadi menggunakan botol yang dapat diisi ulang. Sehingga kamu tidak perlu membeli minuman kemasan, dimana botolnya bisa menjadi sampah botol plastik yang selama ini menjadi masalah utama pada lingkungan.

 Ilustrasi

2. Bawa Tote Bag atau Tas Belanja Pribadi

Biasakan untuk menyelipkan tas belanja pribadimu pada tas, terlebih jika kamu suka belanja.

Tote bag bisa meminimalisasi penggunaan kantong plastik dan juga mudah dibawa karena bisa dilipat sampai ukuran kecil hingga muat juga di saku. Menggunakan tote bag juga terihat lebih stylist dibandingkan menenteng plastik pastinya!

3. Bawa Tempat dan Alat Makan Pribadi

Mungkin untuk sebagian orang hal ini cukup rumit ya, tapi jika kamu sayang dan bertanggung jawab dengan lingkungan sekitar hal ini bukanlah suatu hal yang sulit untuk dilakukan.

Dengan membawa tempat dan alat makan pribadi, kamu ikut berkontribusi mengurangi sampah dari bungkus makanan sekali pakai. Manfaat lainnya adalah makanan akan lebih mudah di atur dan tersimpan lebih aman dan tak mudah tumpah.

