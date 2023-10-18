3 Resep Ikan Dori, Makanan Kesukaan Rayyanza yang Kaya Gizi

DORI salah satu jenis ikan dengan daging yang disukai oleh banyak orang. Salah satunya yakni Rayyanza Malik Ahmad anak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

"Yang paling senang tuh dia ikan dori. Itu paling favorit banget," kata Suster Rini, dikutip dari RANS Entertainment, Selasa (17/10/2023).

Ikan dori memiliki daging yang lembut karena teksturnya halus dan padat. Tidak heran jika balita akrab disapa Cipung itu sangat menyukai hidangan ini.

Selain teksturnya yang terasa lezat di mulut, ikan dori pun memiliki banyak kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh. Mengutip dari Kanika Malaysia, satu porsi ikan dori seberat 6 ons mengandung 154 kalori, 35 gram protein, dan hanya 1,2 gram lemak, tidak ada satupun lemak jenuhnya.

Lantas seperti apa mengolah ikan dori menjadi sajian yang lezat? Simak rangkuman beberapa resep berikut ini!

1. Ikan dori steam





Resep pertama dari YouTube Devina Hermawan yakni olahan ikan dori steam. Hidangan ini dibuat dengan berbagai campuran rempah-rempah. Dengan begitu daging ikan memiliki cita rasa yang sangat kuat dan lezat.

Bahan:

300 gr ikan dori fillet

20 gr soun kering, rendam air

1 jempol jahe

1 batang daun bawang

Bahan bawang putih goreng:

15 siung bawang putih

50 ml minyak

⅛ sdt garam

¼ sdt kaldu jamur

⅛ sdt merica

Bahan saus:

2 sdm kecap asin

1 sdm saus tiram

1 sdt gula pasir

150 ml air panas

¼ sdt kaldu jamur

Lainnya:

Daun ketumbar

Daun bawang

Langkah:

1. Iris tipis miring daun bawang untuk garnish lalu potong besar-besar daun bawang lainnya

2. Petik daun ketumbar lalu masukkan daun ketumbar dan daun bawang untuk garnish ke dalam air es

3. Blender kasar bawang putih lalu panaskan minyak, masukkan bawang putih, garam, kaldu jamur dan merica, masak hingga sedikit kuning, tiriskan

4. Siapkan piring anti panas lalu susun soun, daun bawang dan jahe

5. Keringkan dori lalu potong-potong dan susun ke dalam piring. Kukus selama 7 menit

6. Untuk saus, campurkan air panas dengan gula pasir, kecap asin, saus tiram dan kaldu jamur, aduk rata

7. Taburkan bawang putih goreng di atas ikan dan tuang sebagian saus, kukus kembali selama 3 menit

8. Susun daun bawang dan daun ketumbar di atas ikan lalu siram dengan minyak panas

9. Ikan steam bawang putih siap disajikan