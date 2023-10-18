Manfaat Tomat yang Jarang Diketahui, Bukan Sekedar untuk Sambal

TOMAT kerap dijadikan sebagai salah satu buah yang digunakan sebagai bahan utama untuk membuat sambal.

Selain menjadi bahan penting, tomat juga dapat memberikan berbagai manfaat bagi tubuh lho. Berikut adalah deretan manfaat tomat yang perlu Anda ketahui.

1. Menurunkan risiko kanker tertentu

Lycopene dalam tomat (yang paling banyak terdapat di kulitnya) dapat melindungi terhadap lebih dari sekedar kanker kulit.

Orang yang mengonsumsi tomat paling banyak cenderung lebih rendah peluang terkena kanker payudara, prostat, dan paru-paru. Hal ini kemungkinan karena likopen dalam tomat menghambat pertumbuhan sel kanker memodulasi fungsi kekebalan tubuh.

2. Menjaga kesehatan mata