HOME WOMEN FOOD

5 Manfaat Minum Air Putih bagi Kesehatan Tubuh, Bisa Mengatur Suhu Tubuh

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |23:06 WIB
5 Manfaat Minum Air Putih bagi Kesehatan Tubuh, Bisa Mengatur Suhu Tubuh
Air putih baik untuk kesehatan tubuh. (Foto: Freepik)
A
A
A

KESEHATAN tubuh penting dijaga dengan memperhatikan asupan yang masuk ke dalam tubuh. Salah satunya cairan seperti air putih.

Mungkin terlihat sepele, tapi air putih ternyata begitu bagus untuk dikonsumsi sehari-hari. Bahkan, tubuh manusia terdiri lebih dari 60 persen air dan ini menunjukkan seberapa pentingnya air bagi kesehatan tubuh.

Minum air adalah kebiasaan yang sering diabaikan oleh banyak orang, tapi manfaatnya yang tak terhitung jumlahnya bagi kesehatan tubuh tidak boleh diabaikan.

Berikut adalah lima manfaat utama dari minum air yang perlu kita ketahui, dikutip dari Medical News Today, Rabu (18/10/2023).

1. Menghantarkan oksigen ke seluruh tubuh

Lebih dari 90 persen darah terdiri dari air dan darah membawa oksigen ke berbagai bagian tubuh.

2. Melindungi otak, sumsum tulang belakang, dan jaringan sensitif lainnya

Dehidrasi dapat mempengaruhi struktur dan fungsi otak. Air juga terlibat dalam produksi hormon dan neurotransmiter. Dehidrasi yang berkepanjangan dapat menyebabkan masalah dalam berpikir dan bernalar.

Telusuri berita women lainnya
