Ternyata Mahfud MD Doyan Makanan Khas Kali Progo Ini, Rasanya Istimewa

KULINER di Indonesia begitu beragam dengan ciri khas masing-masing di setiap daerah. Salah satunya yang ada di Kali Progo seperti baceman ikan, Wader Bacem.

Kuliner satu ini juga menjadi kesukaan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam RI), Mahfud MD.

Hal tersebut terlihat dari keterangan unggahan foto Instagram Butet Kertaredjasa yang beberapa hari lalu makan siang bersama dengan Mahfud MD.

“Saya kangen masakannya Bu Ageng Je. Wuah ini istimewa ada baceman ikan dari Kali Progo. Top,” katanya dala video yang dikutip pada Rabu (18/10/2023).

Ikan Wader Bacem Kali Progo

Kudapan ini termasuk dalam makanan khas dari Yogyakarta. Sesuai dengan namanya, kudapan ini menggunakan ikan air tawar bernama Wader sebagai bahan utamanya.