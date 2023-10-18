Advertisement
HOME WOMEN FOOD

4 Jenis Spatula dan Fungsinya, Bahan Silikon Terbukti Tahan Panas

Andre Purwanto , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |15:34 WIB
4 Jenis Spatula dan Fungsinya, Bahan Silikon Terbukti Tahan Panas
Sebelum memasak, ketahui dahulu jenis spatula dan fungsinya. Jangan sampai spatula yang digunakan membuat anti lengket wajan atau panci rusak.

Spatula disebut juga sutil atau sodet digunakan untuk mengaduk masakan. Percaya atau tidak, salah menggunakan spatula bisa mempengaruhi rasa maupun kualitas masakan. Itu sebabnya, kita perlu belajar mengenal jenis dan fungsi spatula sebelum menggunakannya.

Spatula berasal dari bahasa latin, spatha atau spathula yang artinya pedang panjang. Digunakan pertama kali pada abad ke-16 sebagai peralatan masak atau medis. Bentuknya lebar dan datar. Fungsinya untuk mengoleskan salep atau mencampur sesuatu.

Seiring dengan perkembangan zaman, spatula lebih sering digunakan sebagai alat memasak. Bahan pembuatannya pun bermacam-macam, sesuai dengan fungsinya. Di antaranya:

Jenis Spatula dan Fungsinya

Halaman:
1 2 3
      
