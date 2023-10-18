Resep Cake Pudding Buah Cup, Cocok untuk Cuaca Panas

DESSERT atau hidangan penutup segar, manis, dan bertekstur unik jadi pilihan pas bagi Anda yang sudah makan makanan berlemak. Nah sebagai pencuci mulutnya Anda bisa mencoba cake pudding buah cup.

Terlebih lagi menikmati lezatnya cake pudding buah ini disajikan dingin, dan disantap saat cuaca sedang panas. Tentunya akan terasa lezat serta bisa mendinginkan tenggorokan Anda.

Tak hanya itu saja, pudding juga kaya akan serat lho. Jadi baik untuk memperlancar pencernaan, dan terdapat berbagai vitamin dari buah-buahannya. Seperti dikutip dari akun facebook Resep Dapur, ini bahan-bahan dan cara membuat cake pudding buah cup.

Bahan 1:

- 6 butir telur utuh

- 3 kuning telor

- 200 gram gula pasir

- 200 gram terigu

- 1 sendok makan maizena

- 1 sendok makan susu bubuk

- 1/2 sendok teh sp (pengembang adonan)

- 160 mili liter minyak sayur

- 1 sachet santan kara+4 sdm air

- Sejumput garam dan vanili

- Pasta pandan

Cara membuat:

- Kocok telur, gula, garam, vanili sampai mengembang. Kemudian masukkan tepung dan susu bubuk bergantian dengan minyak, santan dan air.

- Setelah itu tuang dalam loyang hentakan dan kukus hingga mateng kira-kira 25 menit lalu bagi, masukkan ke dalam cup