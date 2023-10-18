4 Koleksi Baju Tidur Nagita Slavina, Paling Murang Rp500 Ribuan

NAGITA Slavina memang tak pernah lepas dari sorotan mata warganet. Apalagi soal fashion item yang dipakainya.

Pasalnya, tidak sedikit barang yang dipakai memeliki harga fantastis. Hampir rata-rata semua dibandrol dengan harga jutaan rupiah.

Lantas, apakah harga itu berlaku untuk baju tidur atau piaya yang dipakai? Berikut ulasannya, dikutip dari akun Instagram @fanpage_nagitaslavina.

1. Floral

Perempuan akrab disapa Gigi ini terlihat berada di rumah sakit bersama putra keduanya, Rayyanza Malik Ahmad. Gigi terlihat memakai one set piaya dengan motif floral.

Baju tidur tersebut merupakan keluaran Victorias Secret yang dibandrol seharga Rp1,6 juta.

2. Sleeve pyjamas sets





Ibu dua anak ini memang selalu tampil fashionable, meskipun hanya memakai piama. Pada foto ini misalnya, dia memakai sleeve pyjaman sets.

Piaya keluaran Uniqlo ini dibandrol seharga Rp519 ribu.