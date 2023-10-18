Potret Taylor Swift Pakai Gaun Biru Strapless, Cantiknya Paripurna

KESUKSESAN konser Taylor Swift: The Eras Tour memberikan gambaran betapa besar fans Taylor Swift di seluruh dunia. Oleh karena itu, konser tersebut pun dilanjutkan menjadi sebuah dokumenter film bertajuk The Eras Tour.

Film dokumenter itu baru saja hadir di beberapa bioskop pada 13 Oktober 2023 di 102 negara di kawasan Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Taylor Swift pun turut hadir dalam pemutaran perdana tersebut.

Penampilan Taylor Swift di pemutaran perdana film konser "The Eras Tour" di AMC Theater The Grove, memang menarik perhatian. Penyanyi ikonik itu tampil memukau dalam balutan gaun Oscar de la Renta berwarna biru cerah strapless.

Gaun tersebut diketahui dibanderol dengan harga 11.990 USD atau setara dengan sekitar Rp 188 jutaan, serta memiliki model pas badan dan hem cantik sepanjang lantai. Gaun ini juga dilengkapi dengan detail bordir bunga di seluruh bagiannya.

Ia kemudian melengkapi penampilannya dengan aksesoris seperti cincin, gelang, anting, dan kalung berlian klasik. Sorotan sepatu hak tinggi terbuka dengan tone warna yang sama terlihat sangat serasi dan imut di kakinya.

Sementara itu, dari segi riasan, Taylor Swift tampil memukau dengan lipstik merah khasnya, cat eye biru, dan eyeshadow yang serasi dengan penampilannya hari itu. Dia kemudian menata kunci pirangnya menjadi bob tahun 1989 yang memberikan kesan vintage namun tampaknya cocok dengan pose wajahnya.