HOME WOMEN FASHION

7 Potret Transformasi Mahfud MD, Bakal Calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |15:59 WIB
7 Potret Transformasi Mahfud MD, Bakal Calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo
Mahfud MD. (Foto: Instagram @
A
A
A

POTRET transformsi Mahfud MD kini menarik perhatian publik. Apalagi usai dia diumumkan sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Ganjar Pranowo.

Pengumuman itu disampaikan Megawati dalam suatu acara di kantor DPP PDIP di Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023). Alasan Megawati memilihnya karena Mahfud merupakan sosok yang tidak asing lantaran pernah bekerja sama di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Penasaran dengan transformasi Mahfud MD? Berikuti potretnya yang dikutip dari akun Instagram @mohmahfudmd

1. Kuliah umum

Mahfud MD

Memiliki pengalaman yang luas dan dikenal bersahaja, tak heran banyak yang ingin mengundang pria berkaca mata ini untuk menjadi pembincara.

Termasuk ketika memberikan kuliah umum di Universitas Udayana, Denpasar, Bali. Kala itu, dia mengisi materi dengan tema 'Demokrasi Konstitusional dan Pemilu Bermartabat'.

2. Jas batik

Mahfud MD

Memperingati Hari Batik Nasional pada 2 Oktober 2023, Mahfud MD turut merayakannya dengan memakai jas batik.

3. Baju adat

Mahfud MD

Mahfud MD terlihat gagah mengenakan baju adat Mandailing, Sumatera Utara, pada saat memimpin upacara memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia di Kemenko Polhukam. 

