Rayakan Pesta Pernikahan ke-9, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Menawan Pakai Busana Jawa

RAFFI Ahmad dan Nagita Slavina baru saja merayakan ulang tahun pernikahan kesembilan. Sebagai bentuk rasa syukurnya, ayah dua anak itu lantas mengajak sang istri untuk melakukan perayaan tak biasa.

Bukan di tempat mewah layaknya perayaan ulang tahun, tapi keduanya berdandan memakai busana pengantin. Raffi dan Nagita memilih busana adat Jawa.

Momen bahagian itu lantas di unggah ke akun Instagramnya @raffinagita1717.

"Anniv ke-9 Anda Heboh Terimakasih yaa," tulisnya di keterangan video reels, dikutip pada Rabu (18/10/2023).